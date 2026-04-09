Olivier au jardin : juste après les dernières gelées, ce geste simple peut ruiner toute votre saison

Aux portes du printemps, votre olivier porte encore les marques du froid et attend une seule intervention. Faite au bon moment, elle décide de sa vigueur et de sa récolte.

Le thermomètre remonte, les manches se retroussent… et votre olivier a l’air aussi fatigué que vous êtes pressée de jardiner. Branches brunies, feuillage tristounet, terre encore froide : c’est un moment charnière. Juste après les dernières gelées, il attend pourtant un geste unique, décisif.

Mal fait ou trop tôt, ce geste peut laisser le froid s’infiltrer dans les plaies, détourner la sève et ruiner floraison comme fructification. La bonne nouvelle, c’est qu’il se résume à quelques coups de sécateur bien placés, suivis d’un peu de nourriture et d’eau, au bon rythme.

Fin des gelées : le vrai feu vert pour intervenir

En France, les gelées tardives restent fréquentes au printemps, surtout au nord et en altitude. Avant de tailler, il faut plusieurs nuits annoncées au-dessus de 0 °C et aucune alerte de froid. Une coupe trop précoce ouvre la voie au gel, qui brûle la sève dans les plaies et fait mourir des rameaux entiers. On évite aussi totalement de tailler ou d’arroser pendant un épisode de gel.

Le geste décisif : nettoyer la ramure et couper les gourmands

Nous avons tous déjà tourné autour de notre olivier, sécateur en main, sans savoir quel rameau couper. Le jour J, on commence par le ménage. On retire le bois sec, gris, cassé, puis les branches noircies par le froid et celles qui se croisent. Le cœur de l’arbre s’éclaire, l’air circule, les maladies respirent moins bien.

Ensuite, place aux gourmands, ces pousses droites, très vigoureuses, qui jaillissent au pied du tronc ou sur les grosses branches. Elles ont pompé la sève tout l’hiver sans rien donner. On les a coupées à ras de leur point de départ, avec un outil propre : l’énergie revient vers la charpente et les futures olives.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Saison protégée Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En concentrant la taille sur le bois mort et les gourmands juste après les dernières gelées, la sève nourrit les bonnes branches et l’arbre cicatrise sans subir un nouveau choc de froid. 💡 Le petit plus : Noter la date de ce grand nettoyage sur un carnet ou dans votre téléphone aide à garder le bon rythme d’une année sur l’autre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler dès le premier redoux, alors que des nuits négatives restent possibles, ou gaver l’arbre d’engrais azoté et de petites doses d’eau répétées qui l’affaiblissent tout le printemps.

Nourrir et arroser juste ce qu’il faut après la taille

Une fois la silhouette aérée, on bichonne les racines. Au pied, on étale 2 à 3 centimètres de compost bien mûr, sans coller contre l’écorce, pour relancer doucement la vie du sol. Si besoin, on ajoute un engrais spécial oliviers ou agrumes pauvre en azote : trop d’azote ferait pousser de longues tiges fragiles, au détriment de la solidité.

Côté eau, l’olivier déteste les bains de pieds. Plutôt qu’un calendrier fixe, on pratique le test du doigt : si la terre est fraîche et colle encore sur 3 à 5 centimètres, on attend ; si elle est sèche, on arrose abondamment mais rarement. Les racines plongent alors en profondeur, l’arbre devient plus résistant à la sécheresse comme aux caprices du printemps.