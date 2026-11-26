À l’automne, vos cucurbitacées du potager peuvent se muer en citrouille fleurie pour la maison, la table ou le perron. Quelles idées simples adopter pour une déco originale qui fait vraiment effet ?

La lumière baisse, les pulls ressortent, et sur le plan de travail s’alignent les courges du potager. Traditionnellement, on les cuisine ou on les transforme en lanternes un peu effrayantes. Et si ces cucurbitacées devenaient plutôt les vedettes d’une déco chaleureuse, fleurie et très personnelle ?

Bonne nouvelle : nul besoin d’être artiste pour réussir une citrouille fleurie. Avec un peu de peinture, quelques fleurs d’automne, des branches et un ruban de raphia, la table ou le perron changent d’ambiance. Reste à choisir la technique la plus adaptée à votre maison.

Citrouille fleurie : choisir la courge et l’idée déco

Avant de sortir les ciseaux, on commence par la bonne courge. Une grosse citrouille ronde crée un centre de table spectaculaire, un potimarron moyen convient bien à un petit buffet, tandis que les mini-courges forment un adorable chemin de table. Choisissez un fruit bien ferme, sans tache molle, pour que la déco tienne plusieurs jours.

Pour une citrouille fleurie toute simple, la peau sert de support, comme une mousse florale naturelle. On perce de petits trous avec un cure-dent, puis on y glisse des tiges courtes d’asters, de chrysanthèmes, de gypsophile ou de fleurs séchées. Autour du pédoncule, en diagonale ou en spirale, tout est permis.

Pas-à-pas : créer une citrouille fleurie en famille

Nous avons tous déjà laissé une citrouille entière traîner dans la cuisine. Cette fois, on passe vraiment à l’action avec un pas-à-pas très accessible, même avec des enfants.

Nettoyez la peau et séchez-la soigneusement.

Tracez une couronne ou une bande à fleurir.

Avec un petit couteau, faites des entailles peu profondes, puis plantez les tiges coupées court.

Pour une version citrouille vase, on découpe simplement le chapeau, on retire graines et filaments, puis on glisse un bocal d’eau ou de la mousse florale humidifiée dans un récipient étanche. Ensuite, place aux dahlias, aux chrysanthèmes et aux graminées. Seule erreur à éviter : des tiges trop longues qui déséquilibrent la composition ou piquent les yeux des plus petits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de la déco 5 à 7 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La citrouille sert de vase naturel : avec un bocal d’eau ou un petit bloc de mousse humidifiée, les tiges restent hydratées et la chair isolée, tandis que la couleur chaude de la courge magnifie les fleurs d’automne. 💡 Le petit plus : Récupérez graines et chair avant le bricolage pour une soupe ou des semis l’an prochain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser la citrouille en plein soleil ou près d’un radiateur : elle ramollit vite et les fleurs s’affaissent en quelques heures.

Faire durer sa citrouille fleurie et sublimer l’automne

Une fois la citrouille fleurie installée, quelques gestes prolongent sa vie. On la place à l’abri du soleil direct et de la pluie, dans un endroit frais. On change l’eau, on réhumidifie la mousse si besoin, on retire les fleurs fanées. Pour l’ambiance du soir, des bougies LED suffisent.

D’ailleurs, rien n’empêche de composer un tableau d’automne. Sur un grand plateau, on aligne plusieurs courges fleuries, un petit pot de bruyère, de la mousse, quelques feuilles, marrons et pommes de pin. Après la fête, citrouille et fleurs vont au compost, chair et graines encore saines filent en cuisine, anti-gaspi express.