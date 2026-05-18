Pelouse trop propre en mai : cette erreur de tonte discrète la condamne à brûler dès la première canicule

En juillet, deux pelouses voisines n'ont pas du tout réagi pareil à la première canicule. Et si la façon de tondre sa pelouse en mai expliquait tout ?

Un après-midi de juillet à 35 °C, un voisin a planté un mètre de couture dans sa pelouse, puis dans celle d’à côté. Sous son tapis vert sombre, les racines descendaient à 18 centimètres. Dans l’autre jardin, elles s’arrêtaient autour de 8 centimètres, là où l’herbe avait déjà jauni en plaques.

Les deux gazons avaient été semés la même année, arrosés presque de la même façon. La seule différence venait d’un choix fait au printemps : la façon de tondre sa pelouse en mai. Et c’est là que la pelouse trop propre devient, sans qu’on le voie, la plus fragile.

En mai, le gazon prépare l’été sous la surface

En mai, le sol se réchauffe juste ce qu’il faut, l’humidité reste présente et le gazon pousse vite. C’est la période idéale pour que les racines s’enfoncent, à condition de ne pas les priver de feuilles. Quand on tond très court, la plante a perdu une grande partie de son feuillage et n’a plus assez d’énergie pour investir en profondeur.

Les agronomes ont mesuré ce phénomène : sous une pelouse tondue ras, les racines tournent autour de 8 centimètres, alors qu’un gazon maintenu à 6–8 centimètres développe jusqu’à 18 centimètres de racines. Des techniciens ont aussi relevé près de 60 °C à 2 centimètres de profondeur sous une fauche rase, contre environ 50 °C à 8 centimètres de hauteur et moins de 45 °C sans fauche. À 60 °C, les micro-organismes du sol meurent et les racines se sont littéralement brûlées de l’intérieur.

Pelouse trop propre, pelouse fragile : les faux bons gestes de tonte

Nous avons tous déjà baissé la tondeuse au minimum en pensant gagner du temps. Tondre court donne un aspect net, presque de moquette, mais cette propreté a un coût caché. À 3 centimètres, la photosynthèse chute, le gazon se met en mode survie, laisse le sol nu se réchauffer, et les mauvaises herbes basses profitent de chaque trou.

La clé, c’est la règle du tiers : ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur en une seule fois. Si l’on vise 6–7 centimètres, on intervient quand l’herbe atteint 9–10 centimètres. Si la pelouse a filé à 15 centimètres après un mois pluvieux, mieux vaut tondre une première fois vers 10 centimètres, puis revenir trois jours plus tard à la hauteur souhaitée. Ce rythme a déjà transformé des gazons qui semblaient perdus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Profondeur des racines ≈ 18 cm 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une tonte plus haute laisse davantage de feuilles pour la photosynthèse ; le gazon a développé des racines profondes qui continuent à capter l’eau même quand la surface a chauffé et séché. 💡 Le petit plus : Réserver une bande à peine tondue en mai crée un refuge fleuri pour les pollinisateurs sans sacrifier la zone de jeu bien nette. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre à 3 cm en plein soleil après avoir laissé l’herbe monter choque la pelouse et favorise les plaques jaunes malgré les arrosages.

Les bons gestes de mai pour un gazon vert en plein été

En pratique, en mai, on laisse l’herbe monter à 8–10 centimètres avant la première vraie tonte, puis on règle la tondeuse sur 5–7 centimètres. Quand la chaleur s’est installée, on remonte plutôt vers 7–10 centimètres et on espace les passages. L’herbe forme alors un petit toit végétal qui ombre le sol et réduit l’évaporation, comme un paillage vivant.

Ce mois-là, il a aussi été judicieux de scarifier pour enlever mousse et feutre qui étouffaient le sol, puis d’aérer les zones très piétinées avec une simple fourche. Les plaques nues ont reçu un mélange de graines, paillis et engrais, arrosé légèrement et protégé des passages. Avec, en bonus, quelques zones moins tondues façon No Mow May, la pelouse supporte mieux les canicules et le jardin bruisse à nouveau d’insectes.