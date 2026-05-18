Voici la vivace exotique parfumée à planter en mai pour éviter un jardin désert et l’emplir de papillons fin d’été

Quand le jardin s’essouffle fin août, le gingembre papillon lance son spectacle parfumé et attire les papillons autour de la terrasse. Planté en mai sous quelques centimètres de terre, ce rhizome exotique change l’ambiance sans compliquer vos séances de jardinage.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Hedychium coronarium 🌸 Nom courant Gingembre papillon, gingembre blanc 📏 Dimensions 1,2 à 2 m x 0,8 à 1 m ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre lumineuse, à l’abri du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -8 à -10 °C en sol drainé et paillé 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vert clair à allure exotique

Fin d’été, le jardin a souvent ralenti : rosiers en pause, massifs qui jaunissent, terre durcie par les semaines de chaleur. Pourtant, la terrasse continue d’accueillir les dîners tardifs et l’on rêve encore de parfum et de papillons au-dessus des chaises. À ce moment un peu creux, une vivace exotique peut encore lancer le feu d’artifice.

Cette alliée, c’est le gingembre papillon, vivace rhizomateuse au parfum envoûtant. Planté en mai dans une terre simplement réchauffée, il a eu tout l’été pour monter ses tiges et préparer ses épis blancs. Quand le reste du jardin s’est assoupi, lui commence à attirer les papillons : la clé, c’est la manière dont on l’installe.

Le gingembre papillon, une vivace spectaculaire pour la fin d’été

Originaire d’Asie et membre de la famille des Zingibéracées, Hedychium coronarium forme de hautes touffes dressées, jusqu’à deux mètres, avec un feuillage qui rappelle celui du maïs. De fin août à parfois octobre, des grappes de fleurs blanches, très parfumées, se sont succédé au sommet des tiges, dessinant comme de petits papillons posés sur un rideau vert.

Son nectar a attiré tout un ballet de papillons, mais aussi des abeilles et des bourdons, alors que beaucoup d’autres floraisons avaient déjà tiré leur révérence. Placée près d’une terrasse, d’une allée ou d’une fenêtre de chambre, cette vivace a transformé un coin un peu triste en scène de fin d’été, à la fois fraîche, lumineuse et incroyablement odorante.

Planter en mai : le bon geste pour réussir la floraison parfumée

Nous avons tous déjà planté une vivace trop tôt dans un sol glacé, avec une reprise laborieuse à la clé. Le gingembre papillon préfère qu’on attende la fin des gelées, quand la terre atteint autour de 12 °C en journée, souvent après la mi-mai dans la plupart des régions, un peu plus tôt sur les côtes douces et plus tard en altitude.

Ameublir la terre sur 30 cm de profondeur et mélanger deux bonnes pelletées de compost mûr.

Poser le rhizome, ferme comme une main, bourgeons vers le haut, sous 3 à 5 cm de terre.

Laisser 60 à 90 cm entre deux souches pour que la touffe puisse s’élargir.

Arroser doucement pour tasser sans détremper, surtout si les nuits sont encore fraîches.

En trois semaines environ, une pointe verte a percé le paillage : signe que la souche s’est installée. En climat froid, la même méthode a été suivie dans un grand pot d’au moins 40 litres, rempli d’un mélange terre de jardin, compost et matériau drainant, pour pouvoir hiverner la plante hors gel.

Arrosage, entretien et hivernage pour un nuage de papillons chaque année

En pleine terre, un arrosage copieux par semaine a suffi au printemps sec, puis le paillage de 5 cm de feuilles broyées a gardé la fraîcheur tout l’été sans excès d’eau. En pot, la motte a été surveillée au doigt, enfoncé à 4 cm : si la terre paraissait sèche à ce niveau, un bon arrosoir redonnait du confort à la plante.

À l’automne, les hampes fanées ont été coupées au-dessus de la première feuille pour garder une floraison continue, puis les tiges ont été rabattues à 10 cm en novembre. Dans les jardins au climat doux, un paillage de 10 à 15 cm a suffi à protéger les rhizomes. Ailleurs, le pot a été rentré hors gel, presque au sec. Au printemps, un simple coup de bêche à 20 cm du pied a contenu les rhizomes trop aventureux et fourni de nouveaux éclats à replanter… pour encore plus de parfum et de papillons l’année suivante.