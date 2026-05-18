Votre citronnier dépérit ? Ce mélange de restes de cuisine fait mieux que les engrais du commerce

Votre citronnier jaunit malgré les arrosages et l’engrais du commerce ? Un simple engrais naturel pour citronnier, préparé avec des déchets de cuisine, a tout bouleversé.

Feuilles qui jaunissent, petites branches dénudées, fleurs rares… Le citronnier fait souvent payer cher la moindre erreur d’engrais. Pendant ce temps, le marc du café du matin, les bananes trop mûres et les écorces de citron partent à la poubelle, alors qu’ils contiennent précisément ce dont il a besoin.

Un peu partout, des jardiniers ont pourtant vu leur arbre repartir grâce à un simple engrais naturel pour citronnier, préparé avec ces restes de cuisine. Un citronnier de balcon presque perdu a même retrouvé fleurs et fruits grâce à ce geste tout simple… et cette histoire change la façon de regarder la poubelle.

Pourquoi votre citronnier adore les engrais maison

Le citronnier réclame beaucoup d’azote pour un feuillage dense, mais aussi du potassium et du magnésium pour la floraison et les fruits. Il préfère un sol légèrement acide ; en terre trop calcaire, il a jauni, a mal assimilé ses nutriments et a semblé s’épuiser malgré les arrosages.

Les engrais chimiques du commerce donnent un coup de fouet, mais leur forte concentration a parfois brûlé les racines ou déséquilibré le sol. À l’inverse, le marc de café, riche en azote, potassium et magnésium, nourrit tout en douceur, stimule la vie microbienne et acidifie légèrement la terre : un combo rêvé pour les agrumes.

Marc de café, banane, citron : le trio gagnant

Nous avons tous déjà vu un citronnier en pot tirer la langue sur le balcon. Celui de Claire, raconté sur *My Jugaad*, a failli dépérir avant qu’elle ne recycle ses épluchures. Peaux de banane et marc de café au pied, puis en arrosage, et l’arbre a reverdi. Elle résume : « J’ai toujours cru que les engrais du commerce étaient nécessaires, mais voir pousser ces fleurs juste avec des restes de cuisine, c’est émouvant. »

Le marc apporte l’azote, les peaux de banane sont pleines de potassium, et les écorces de citron contiennent potassium, phosphore et sodium, tout en repoussant fourmis et pucerons par leur odeur acidulée. Utilisés ensemble, ces déchets ont joué le rôle d’un engrais complet, mais plus progressif et plus respectueux du sol qu’un flacon acheté.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Simplicité Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’azote du marc de café relance le feuillage, le potassium des peaux de banane et des écorces de citron stimule fleurs et fruits, tandis que l’acidité douce de ce mélange aide le citronnier à mieux capter ses nutriments, surtout en sol calcaire. 💡 Le petit plus : alterner un arrosage au jus de marc et, le mois suivant, une infusion banane + écorces de citron, toujours sur une terre déjà humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser une couche épaisse de marc humide directement au pied du citronnier en pot : en séchant, elle forme une croûte, favorise les moisissures et bloque l’eau.

Les bons dosages pour un citronnier vraiment revigoré

Le geste le plus simple a consisté à préparer un “jus” de marc : 1 à 2 cuillères à soupe de marc bien sec pour 1 litre d’eau, utilisé en arrosage 1 à 2 fois par mois en période de croissance. Claire a ajouté, une fois par mois, une infusion de deux peaux de banane coupées, bouillies 15 minutes dans 1 litre d’eau, avec deux cuillères de marc, filtrée puis allongée jusqu’à cinq litres.

Les écorces de citron, elles, ont été séchées puis bouillies avant d’être laissées trois heures en infusion, pour un arrosage ponctuel, ou enterrées en petits morceaux au pied de l’arbre. En évitant les excès, ce trio maison a redonné un feuillage brillant, des fleurs parfumées et, chez certains jardiniers, des récoltes « multipliées par trois », tout en réduisant les déchets et les achats d’engrais du commerce.