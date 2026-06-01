Plantes en pot qui meurent en plein été : mon père m’a montré cette erreur d’arrosage que vous faites sans le savoir

Chaque été, des plantes en pot meurent malgré un arrosage régulier en pleine chaleur. Que révèle vraiment l’arrosage des plantes en pot en été quand on regarde où va l’eau ?

Chaque été, même scène sur les balcons : on arrose les pots, l’eau s’échappe par le trou du fond, on se dit que c’est bon… et les plantes finissent quand même par jaunir et s’affaisser. On accuse la canicule, le vent, la « mauvaise » plante, alors que le problème vient souvent du pot lui‑même.

Un jour, le père d’un jeune jardinier a simplement soulevé le pot et montré le vide qui s’était formé tout autour de la motte : « Arrête d’arroser par-dessus, regarde où va l’eau ». Derrière cette phrase se cache une vraie leçon d’arrosage des plantes en pot en été : quand la terre est trop sèche, l’eau glisse sur les côtés sans jamais atteindre les racines.

Quand la terre se décroche des parois : l’illusion d’un bon arrosage

En plein soleil, le terreau sèche, se rétracte et se décolle des parois intérieures du pot. Un fin couloir d’air apparaît tout autour, invisible depuis le dessus mais suffisant pour dévier l’arrosage.

Quand vous versez de l’eau, elle choisit ce passage facile, file le long du plastique ou de la terre cuite, ressort immédiatement par le trou de drainage… et laisse le cœur de la motte quasiment sec. Vous avez l’impression d’avoir bien arrosé, mais les racines n’ont presque rien reçu.

Regarder où va l’eau : les bons réflexes en pleine chaleur

Nous avons tous déjà vu l’eau ressortir très vite sous le pot en pensant que c’était bon signe. En réalité, un substrat complètement desséché devient presque hydrophobe : plus il est sec, moins il absorbe. Soulever le pot pour sentir son poids, chercher un petit jour entre terre et paroi, ou constater que l’eau s’écoule en quelques secondes sont trois indices que votre arrosage part dans le vide.

Dans ce cas, continuer à arroser par le dessus revient surtout à remplir la soucoupe. Il faut d’abord réhydrater la motte en profondeur, par le bas, avant de reprendre des arrosages plus classiques.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes sauvées cet été La majorité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faisant boire le pot par le bas, l’eau remonte par capillarité dans tout le substrat au lieu de filer le long des parois. La motte se réhydrate vraiment, l’espace entre terre et pot se referme et les racines retrouvent un bon équilibre entre eau et air. 💡 Le petit plus : notez dans un coin le poids du pot bien réhydraté ; en le soulevant à la main, vous saurez tout de suite, la prochaine fois, si la plante a vraiment bu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le pot tremper pendant des heures ou multiplier les arrosages éclairs par-dessus une motte rétractée, au risque d’asphyxier ou de faire pourrir les racines.

Le bassinage et quelques astuces pour que ça ne recommence plus

Les jardiniers appellent ça le bassinage : placez le pot dans une bassine ou un évier rempli d’eau à température ambiante, jusqu’à mi-hauteur du contenant. L’eau remonte par capillarité à travers toute la motte, comme une éponge qui boit par le bas. Pour éviter que les racines manquent d’oxygène, comptez une quinzaine de minutes de bain, quitte à répéter l’opération le lendemain ; pour une motte totalement grillée, certains conseillent jusqu’à 30 minutes à 1 heure, en sortant le pot dès que la surface devient bien humide, puis en laissant égoutter complètement.

Si le bac est trop lourd pour être déplacé, arrosez en deux fois par le dessus : un premier passage léger pour assouplir la croûte, puis un second quelques minutes plus tard pour hydrater en profondeur. Pour la suite de l’été, un paillis de 3 à 4 centimètres (paillettes de lin, écorces ou graviers) limite l’évaporation, et des pots clairs évitent l’effet radiateur des contenants noirs, capables de dépasser 50 °C en plein soleil. Les orchidées font exception : elles apprécient un bain très court, cinq minutes maximum, puis un long égouttage, plutôt qu’un arrosage quotidien par le dessus.