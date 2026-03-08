Potager : ce calendrier de congélation à suivre dès maintenant pour éviter que vos légumes ne finissent à la poubelle

Entre inflation et potagers qui débordent, de plus en plus de jardiniers veulent congeler leurs légumes maison. Quels gestes suivre, saison par saison, pour remplir un congélateur sans rien gâcher ?

Chaque été, la scène se répète dans beaucoup de jardins : des courgettes à n’en plus finir, des seaux de haricots verts, des tomates qui rougissent toutes la même semaine. Faute de temps, une partie finit au compost. Congeler cette abondance du potager transforme ces excès de saison en réserves pour l’hiver, sans perdre le travail de toute une année.

Pour un kilo de haricots verts surgelés acheté entre 3 et 5 € au supermarché, ceux de votre jardin reviennent à quelques centimes. Un légume cueilli puis congelé dans la journée garde aussi bien plus de vitamines qu’un produit resté plusieurs jours en chambre froide, jusqu’à 80 % des micronutriments après blanchiment selon plusieurs études. Reste à organiser ce passage du rang de culture au tiroir givré.

Calendrier saisonnier : que congeler au potager du printemps à l’hiver

Au potager, tout se joue au bon moment. Au printemps, on remplit le congélateur avec les premiers petits pois, à récolter très jeunes, puis les épinards, blettes et asperges, cueillis avant la montée en graines. L’été, c’est la déferlante : haricots verts, courgettes, aubergines, tomates, poivrons. Radis, laitues et salades ne supportent pas la congélation, la texture devient spongieuse.

En automne, les grandes courges se conservent entières plusieurs mois dans un endroit frais et sec ; on ne congèle que les morceaux entamés ou la purée. Les choux de Bruxelles, brocolis et poireaux gagnent à être coupés, blanchis puis rangés dès octobre. L’hiver, le congélateur sert surtout à puiser dans ces réserves, avec quelques récoltes tardives de kale, mâche ou épinards d’hiver à ajouter.

Méthodes faciles pour congeler les légumes du potager sans les abîmer

Tout se joue ensuite en cuisine. On récolte des légumes ni trop jeunes ni trop mûrs, on élimine les parties abîmées, puis on lave rapidement dans une eau légèrement vinaigrée avant de bien sécher. Des légumes encore mouillés givrent. Pour la plupart, on blanchit : environ 2 minutes pour les feuilles, 3 à 5 minutes pour carottes et navets, 1 à 2 minutes pour petits pois et fèves.

Certains légumes se congèlent crus : tomates pour la sauce, poivrons en lanières, courgettes râpées. Les autres passent à l’eau bouillante puis dans un bain glacé, avant séchage et pré-congélation sur plateau en une couche. On ensache ensuite, on chasse l’air et on étiquette. À -18 °C, les légumes blanchis se gardent jusqu’à 12 mois, un peu moins pour les légumes fruits et les feuilles. Salades, concombres, radis ou pommes de terre crues restent dehors.

Herbes aromatiques et organisation du congélateur : les alliés de votre récolte

Les herbes aromatiques du jardin complètent cette réserve. Persil, coriandre, ciboulette, aneth ou estragon se congèlent hachés en sachets ou en glaçons, avec eau ou huile. Le persil garde environ 80 % de ses arômes. Le basilic, plus fragile, préfère être mixé avec un peu d’huile avant congélation.

Un congélateur bien rangé évite les pertes. On crée des zones par saison, on note sur chaque sachet le nom du légume, la forme, la date et une portion approximative, puis on applique la règle du premier entré, premier sorti. En choisissant dès les semis des variétés qui supportent bien la congélation, le potager devient peu à peu un vrai garde-manger.