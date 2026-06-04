Potager : cette erreur d’arrosage que la moitié des jardiniers commet encore peut faire pourrir ces 3 légumes stars

Chaque été, des milliers de jardiniers arrosent le feuillage de leurs tomates, courgettes et concombres aux heures fraîches, croyant les soulager. Ce réflexe anodin prépare pourtant mildiou et oïdium à ravager le potager français.

Fin de journée, chaleur qui retombe, tuyau d’arrosage en main : la tentation est grande de “doucher” tout le potager comme une pelouse pour rafraîchir l’atmosphère. Le jet se promène de feuille en feuille, les tomates brillent, les courgettes perlent, les concombres semblent revivre.

Ce geste rapide, que la moitié des jardiniers répètent chaque été, cache pourtant un vrai piège. Arroser le feuillage des tomates, des courgettes et des concombres ouvre la porte aux maladies les plus redoutées du potager et peut ruiner une saison en quelques jours seulement. La bonne nouvelle : il suffit de corriger une habitude pour tout changer.

L’erreur fatale : transformer vos légumes en douche tropicale

Par manque de temps, par mimétisme ou simple réflexe, on a tous déjà passé le tuyau en mode “pluie fine” sur l’ensemble des rangs. Sur le moment, les plantes semblent rafraîchies, la terre à peine mouillée, et l’on se dit qu’on a fait du bien au jardin. En réalité, ce sont surtout les parties aériennes qui reçoivent l’eau, bien plus que les racines.

Résultat : les feuilles restent couvertes de gouttelettes pendant des heures, surtout si l’arrosage a eu lieu en fin de journée. Autour des tomates, courgettes et concombres, cela crée un microclimat chaud et humide, parfait pour les champignons. Le sol, lui, n’a pas reçu assez d’eau en profondeur : les racines restent superficielles et les plants deviennent encore plus sensibles à la sécheresse.

Pourquoi ce geste réveille mildiou et oïdium

Mildiou et oïdium sont des maladies dites cryptogamiques, de minuscules champignons qui attendent chaleur et humidité pour exploser. Dès que l’eau stagne sur les feuilles, leurs spores germent à toute vitesse. Terre Vivante rappelle d’ailleurs qu’“Il est important de ne pas arroser les tiges et le feuillage, et de vous concentrer sur le pied.” Sur tomates et concombres, le mildiou provoque taches brunes, jaunissement, puis pourriture des fruits. Sur courgettes, l’oïdium dessine un feutrage blanc qui finit par bloquer la production.

Nous avons tous déjà vu ces feuilles qui se recroquevillent, ces pieds qui semblent “fondre” après quelques jours de chaleur humide. Une fois bien installées, ces maladies obligent souvent à arracher les plants. D’où l’intérêt de prévenir plutôt que de courir acheter des traitements coûteux pour tenter de rattraper la situation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de maladies Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant directement la terre, l’eau nourrit les racines sans mouiller les feuilles. Le feuillage reste sec, l’air circule mieux et les champignons responsables du mildiou et de l’oïdium trouvent beaucoup moins de conditions favorables pour se développer. 💡 Le petit plus : Associer arrosage au pied et paillage épais autour des plants permet de garder la fraîcheur plus longtemps sans augmenter la fréquence des apports. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à arroser en douche par-dessus les feuilles par temps chaud, surtout en soirée, et maintenir le feuillage mouillé pendant des heures.

La bonne routine d’arrosage pour sauver vos trois légumes stars

Pour tomates, courgettes et concombres, on vise le pied, toujours. Retirer la pomme de l’arrosoir, arroser lentement au collet ou installer un goutte-à-goutte caché sous le paillage. Les racines profondes apprécient des arrosages copieux mais espacés : au nord de la France, comptez environ 2 l/m² avant floraison puis 4 l/m² pendant le grossissement des fruits, 3 et 6 l/m² au sud. Terre Vivante conseille aussi en été : “En été, préférez le soir afin que l’eau ne s’évapore pas.” Beaucoup de jardiniers choisissent également le tout début de matinée pour que le feuillage sèche vite.

Petit bonus à la plantation, surtout pour les tomates : déposer 3 à 5 cm de compost mûr, planter profondément, arroser une seule fois très abondamment, puis laisser les racines descendre chercher la fraîcheur. Un paillage (paille ou tontes bien sèches) en laissant 1 à 2 cm autour de la tige, et un bon espacement entre les plants limitent l’évaporation comme le mildiou. Avec ce trio arrosage au pied, compost et paillage, vos légumes deviennent presque autonomes en eau tout l’été.