Potager et cuisine : ce légume noir oublié fait un carton, les jardiniers se l’arrachent pour une raison folle

Longtemps associé aux plateaux fades de cantine, le salsifis noir s’impose désormais dans les potagers écologiques et les cuisines d’hiver. Comment ce légume ancien a-t-il réussi ce retour éclatant sans rien perdre de sa discrétion ?

Dans les rayons de semences, au milieu des tomates et courgettes habituelles, un sachet intrigue de plus en plus de jardiniers : celui du salsifis noir. Longue racine sombre, peau rugueuse, rien de très glamour au premier regard. Pourtant, ce légume discret s’invite aujourd’hui partout, des potagers familiaux aux tables les plus soignées.

Pendant longtemps, il a surtout évoqué les assiettes tristounes de cantine, avec ces bâtons filandreux sortis d’une conserve. Version fraîche, la racine de salsifis noir, aussi appelée scorsonère, cache au contraire une chair blanche très fine, à la texture fondante et au goût délicat, entre noisette, artichaut et légères notes iodées d’huître végétale. De quoi intriguer les curieux.

Un légume ancien noirci par la cantine, adulé au potager

Classé parmi les légumes anciens et souvent rangé dans la famille des légumes oubliés, le salsifis noir revient au bon moment. On estime qu’environ 75 % des variétés comestibles cultivées au début du siècle dernier ont disparu, donc chaque rang de scorsonère redonne de la diversité au jardin et de la curiosité dans l’assiette.

Dans les jardineries, cette racine discrète devient très visible. Entre les sachets de courges et de tomates, les semences de scorsonère, chez Jardiland ou Botanic, partent vite. Les jardiniers qui misent sur un potager écologique apprécient sa robustesse, sa culture sans produits chimiques et la promesse d’un légume d’hiver riche en fibres et en vitamines.

Salsifis noir au jardin : les gestes simples qui font tout

Pour le cultiver, tout commence sous vos pieds. Il réclame un sol meuble, profond et sans cailloux, travaillé sur près de trente centimètres, avec un peu de compost très mûr mais sans fumier frais. Au début du printemps, on affine la surface au râteau, puis on trace au cordeau des sillons semés à deux centimètres de profondeur.

Quand les jeunes plants portent quelques vraies feuilles, on réalise un éclaircissage à 10 cm sur la ligne pour laisser de la place à chaque racine. Avec des rangs espacés de 30 cm, l’air circule et la binette passe facilement. Un paillage de tontes séchées, de chanvre ou de feuilles mortes garde la fraîcheur, limite l’arrosage et évite que la chair ne devienne fibreuse ; puis, quand le feuillage jaunit, on arrache délicatement à la fourche-bêche.

En cuisine, ce trésor noir fait oublier les mauvais souvenirs

En cuisine, le contraste avec les souvenirs de cantine est frappant. Une fois épluchée avec des gants, pour éviter que le suc laiteux ne tache les mains, la racine coupée en tronçons doit plonger tout de suite dans une eau citronnée. Cette précaution garde sa chair d’un blanc pur et préserve sa saveur douce de noisette aux petites notes iodées.

Pour une poêlée rustique, on compte environ 500 g de racines juste récoltées, 30 g de beurre, une cuillère à soupe de jus de citron, un peu de fleur de sel et quelques brins de persil. Les tronçons blanchissent d’abord à feu moyen, puis dorent doucement à la poêle. Servi en accompagnement d’une viande rôtie ou simplement avec une salade, ce légume noir surprend agréablement autour des tables d’hiver.