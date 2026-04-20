Printemps : ces plantes du potager à ne surtout pas planter trop tôt sous peine de ruiner toute la saison

En mars‑avril, l’impatience gagne les jardiniers de France métropolitaine, alors que le sol reste glacé pour certaines espèces. Quelles plantes attendre encore pour éviter de ruiner toute la saison au potager et au balcon ?

Les premiers rayons de soleil reviennent, les étals de jardinerie débordent de jeunes plants, et l’envie est forte de remplir aussitôt les bacs et le potager. En France métropolitaine, planter trop tôt reste pourtant l’une des causes majeures d’échec au jardin, bien avant le manque d’arrosage.

Tant que la terre reste froide, les racines fonctionnent au ralenti et les plants les plus frileux souffrent, surtout en cas de gelées tardives autour des Saints de Glace. Pour éviter de perdre la saison, mieux vaut connaître les plantes à ne pas planter trop tôt au printemps… et les bons repères pour patienter sereinement.

Planter trop tôt : ce que subissent vraiment vos plantes

En mars et début avril, la température de l’air remonte mais la température du sol reste souvent sous les 10 à 12 °C. Dans ces conditions, expliquent les spécialistes du *Parisien*, les racines absorbent mal l’eau et les nutriments, les jeunes plants stagnent, jaunissent et deviennent plus sensibles aux maladies liées à l’humidité.

Ajoutons à cela les gelées tardives, qui peuvent encore survenir jusqu’à mi-mai, voire autour du 10 au 15 mai dans le Nord et en altitude. Un simple coup de froid suffit alors à brûler feuilles et fleurs des plantes gélives. Résultat : croissance freinée, floraison compromise et parfois replantation complète.

Les grandes familles de plantes à ne pas planter trop tôt au printemps

Nous avons tous déjà craqué pour de superbes godets de tomates en mars… pour les voir végéter des semaines. Certaines familles doivent vraiment attendre que le sol soit bien réchauffé, autour de 15 à 20 °C en mai selon Jardiner‑Malin.

Légumes du soleil : tomates (Solanum lycopersicum), courgettes (Cucurbita pepo), concombres, aubergines, poivrons, melons… Toutes ces plantes d’origine chaude apprécient une mise en pleine terre entre fin avril et mi-mai, une fois tout risque de gelée écarté.

: tomates (Solanum lycopersicum), courgettes (Cucurbita pepo), concombres, aubergines, poivrons, melons… Toutes ces plantes d’origine chaude apprécient une mise en pleine terre entre fin avril et mi-mai, une fois tout risque de gelée écarté. Basilic (Ocimum basilicum) : aromatique ultra-frileuse, il peut dépérir en dessous de 10 °C. On le garde en pot à l’abri tant que les nuits restent fraîches.

Haricot (Phaseolus vulgaris) : ses graines germent mal dans une terre froide et détrempée ; on attend que le sol soit bien tiédi avant de semer.

Fleurs d’été non rustiques : pélargoniums (géraniums de balcon), bégonias, dahlias sortent au jardin après la mi-mai, progressivement.

Plantes méditerranéennes en pot : laurier-rose, agrumes, bougainvillier patientent, elles aussi, jusqu’après les Saints de Glace.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de gelées évité Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Attendre que le sol dépasse durablement 12 °C et que les gelées tardives soient passées respecte le rythme des racines et évite les chocs de froid sur les légumes d’été et les fleurs gélives. 💡 Le petit plus : utiliser un voile de forçage, un tunnel ou un châssis permet de gagner 1 à 3 semaines tout en protégeant des nuits fraîches. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se fier uniquement au calendrier ou au soleil de l’après-midi sans vérifier la température du sol ni les prévisions de gel.

Les bons repères pour savoir quand planter enfin

Un simple thermomètre de sol glissé à quelques centimètres de profondeur devient votre meilleur allié. Quand la température dépasse durablement 12 °C, la plupart des légumes d’été peuvent être repiqués en pleine terre. En parallèle, on surveille la météo : plus d’annonce de gel nocturne, même légère.

Sans matériel, on observe une terre moins humide, qui s’émiette, ne colle plus aux outils et se travaille facilement. Pendant l’attente, on prépare le terrain (désherbage, sol ameubli, apport de compost) et on démarre les semis sous abri ; voiles de forçage, châssis ou tunnels permettent ainsi d’avancer les cultures de 1 à 3 semaines tout en restant prudent.