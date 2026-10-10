Si vos bûches moisissent sous une bâche, cette solution Lidl à moins de 100 € vous évite un week-end de bricolage

Marre du tas de bûches sous bâche qui finit détrempé ? Ce voisin a mis la main sur un abri à bûches Lidl à moins de 100 €, et la différence est nette.

Chaque automne, le même scénario se répète dans bien des jardins : des stères fraîchement livrés, une bâche tirée à la hâte, puis des semaines à surveiller un tas de bois qui finit par sentir le moisi. Un voisin avait même prévu d’y consacrer un week-end entier, prêt à scier, visser et traiter des planches pour se fabriquer un abri maison.

Finalement, c’est un passage chez Lidl qui a tout changé. Il est reparti avec un abri à bûches prêt à monter, payé moins de 100 euros, sans avoir à débiter la moindre planche. Et surtout, son bois a passé l’hiver au sec. Comment cette solution toute simple a-t-elle fait mieux qu’une bâche ou qu’un bricolage approximatif ?

Quand la bâche plastique transforme le bois en éponge

Recouvrir son bois d’une bâche semble malin, mais ce réflexe garde l’humidité prisonnière. La condensation se colle aux bûches, l’air ne circule plus, et la moisissure s’installe. Résultat : un bois qui brûle mal, encrasse la cheminée et chauffe beaucoup moins qu’un bois bien sec.

Même un abri fait maison peut rater sa mission si le toit déborde peu, si les côtés sont fermés ou si les bûches reposent directement sur la terre. On croit avoir mieux qu’une bâche, mais on recrée les mêmes problèmes d’humidité… avec des heures de travail en plus.

L’abri à bûches Lidl qui a remplacé un week-end de sciage

Chez Lidl, la marque PARKSIDE propose un abri à bois en acier thermolaqué vendu 89,99 euros. Sa structure ouverte laisse l’air circuler librement, tandis qu’un toit à débord (8 cm à l’avant et à l’arrière, 4 cm sur les côtés) protège de la pluie et de la rosée. Avec une capacité de 1,56 m³, il accueille des bûches jusqu’à 75 cm, sur une emprise au sol de 156 x 71 cm seulement, en coloris anthracite ou vert, en extérieur comme dans un garage.

Le voisin qui s’imaginait passer tout son week-end à scier des planches a simplement vissé quelques profilés en acier. Le montage se fait avec des outils courants, guidé par une notice claire. En quelques heures, l’abri était en place, prêt à recevoir le bois, sans lasure à passer ni plan compliqué à dessiner.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Temps économisé 1 week-end 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les côtés ouverts laissent l’air circuler autour des bûches, ce qui évacue l’humidité au lieu de la piéger comme sous une bâche. Le toit à débord limite fortement la pluie et la rosée qui tombent sur le bois, tandis que l’acier thermolaqué résiste aux intempéries sans entretien lourd. 💡 Le petit plus : surélever les bûches sur des palettes ou des bastaings pour les isoler du sol et laisser encore plus d’air circuler sous le tas. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser l’abri sur une terre gorgée d’eau, plein vent, puis empiler le bois contre le mur et à même le sol ; l’humidité remontera et les bûches finiront par noircir malgré la structure.

Bien positionner son abri… et l’alternative en bois chez Lidl

Pour que cet abri à bûches donne le meilleur, le placer contre un mur abrité des vents dominants reste une excellente idée. Un sol stable et drainant (gravier, dalles, palettes) limite les remontées d’humidité. On gagne aussi à laisser un petit espace entre les bûches et la façade pour que l’air circule vraiment partout, et à ranger le bois par rangées, du plus ancien au plus récent.

Les amateurs de matière naturelle peuvent se tourner vers l’abri en bois Ligno, signé dobar et vendu aussi chez Lidl. En pin massif certifié FSC, avec parois latérales ouvertes, toit en bitume à grand débord et capacité d’environ 1 m³, il s’intègre très bien dans un jardin végétalisé à condition de renouveler régulièrement le vernis protecteur. Métal sans entretien ou bois chaleureux à chouchouter un peu ; dans les deux cas, fini la bâche qui colle au bois et les bûches détrempées tout l’hiver.