Blettes au potager : attention à cette erreur d'octobre qui vous prive de la dernière belle vague de feuilles
En octobre, beaucoup de jardiniers continuent à tirer quelques feuilles de blette sans imaginer qu’ils affaiblissent tout le pied. Quel geste discret les maraîchers adoptent-ils alors pour préparer une dernière vague de feuillage avant l’hiver ?
Octobre arrive, les matins rafraîchissent et, machinalement, on continue de tirer une grande feuille de blette ici, une autre là. Le carré reste bien vert, alors on a l’impression de simplement “accompagner” la plante.
Dans les champs, les pros font exactement l’inverse. Les maraîchers n’en peuvent plus de le répéter : en octobre, les blettes, bettes ou poirées ne se cueillent plus feuille à feuille. Un seul changement de geste suffit pourtant à offrir une dernière belle vague de feuilles tendres avant l’hiver.
Pourquoi en octobre la cueillette feuille à feuille épuise vos blettes
En été, la récolte feuille à feuille fonctionne très bien. On prélève les grandes feuilles extérieures au fil des besoins, la plante profite de journées longues, de chaleur, et reconstitue son feuillage presque aussi vite qu’on le cuisine.
À l’automne, tout change en silence. Les jours raccourcissent, le sol se refroidit, et la blette concentre son énergie sur la résistance au froid plutôt que sur la production continue. Continuer à grappiller feuille par feuille à ce moment-là revient à tirer sur une plante déjà en économie d’énergie.
Le geste des maraîchers : une coupe groupée à 3–4 cm de la base
Les maraîchers procèdent alors à une coupe groupée : début octobre, ils tranchent tout le feuillage à environ 3–4 cm au-dessus du collet, avec un sécateur ou un couteau bien propre, par temps sec. Ce “rasage” léger envoie un signal fort au pied, qui relance une repousse groupée de feuilles jeunes et homogènes avant les premières gelées.
Nous avons tous déjà commis les mêmes erreurs sans y penser :
- couper trop au ras du sol, en blessant le cœur de la touffe ;
- attendre fin octobre, quand le froid bloque presque toute repousse ;
- continuer à cueillir quelques feuilles ailleurs sur le même plant.
Après la coupe : accompagner la repousse et préparer la saison suivante
Une fois le feuillage coupé, un arrosage modéré suffit, puis un paillage léger stabilise la température autour des racines. En quelques semaines, une rosette de feuilles neuves apparaît, idéale pour des poêlées et tartes d’automne.
Dans les régions aux hivers doux, garder les pieds de bette en place, bien paillés, permet parfois de profiter de jeunes feuilles au printemps, avant la montée à graines. Ailleurs, cette dernière coupe d’octobre signe surtout une récolte généreuse… et un plant qui termine sa saison sans s’épuiser.
En bref
- 🌱 En octobre, au potager familial, la récolte des blettes en octobre se complique car la plante bascule en mode survie face aux jours plus courts.
- ✂️ Les maraîchers changent alors de stratégie et privilégient une coupe groupée de la blette près de la base pour relancer un nouveau cycle.
- 🤔 Hauteur de coupe, météo, protection contre le froid et erreurs fréquentes transforment la dernière récolte des blettes en octobre en vrai test de savoir-faire.
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