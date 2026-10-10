Blettes au potager : attention à cette erreur d'octobre qui vous prive de la dernière belle vague de feuilles

En octobre, beaucoup de jardiniers continuent à tirer quelques feuilles de blette sans imaginer qu’ils affaiblissent tout le pied. Quel geste discret les maraîchers adoptent-ils alors pour préparer une dernière vague de feuillage avant l’hiver ?

Octobre arrive, les matins rafraîchissent et, machinalement, on continue de tirer une grande feuille de blette ici, une autre là. Le carré reste bien vert, alors on a l’impression de simplement “accompagner” la plante.

Dans les champs, les pros font exactement l’inverse. Les maraîchers n’en peuvent plus de le répéter : en octobre, les blettes, bettes ou poirées ne se cueillent plus feuille à feuille. Un seul changement de geste suffit pourtant à offrir une dernière belle vague de feuilles tendres avant l’hiver.

Pourquoi en octobre la cueillette feuille à feuille épuise vos blettes

En été, la récolte feuille à feuille fonctionne très bien. On prélève les grandes feuilles extérieures au fil des besoins, la plante profite de journées longues, de chaleur, et reconstitue son feuillage presque aussi vite qu’on le cuisine.

À l’automne, tout change en silence. Les jours raccourcissent, le sol se refroidit, et la blette concentre son énergie sur la résistance au froid plutôt que sur la production continue. Continuer à grappiller feuille par feuille à ce moment-là revient à tirer sur une plante déjà en économie d’énergie.

Le geste des maraîchers : une coupe groupée à 3–4 cm de la base

Les maraîchers procèdent alors à une coupe groupée : début octobre, ils tranchent tout le feuillage à environ 3–4 cm au-dessus du collet, avec un sécateur ou un couteau bien propre, par temps sec. Ce “rasage” léger envoie un signal fort au pied, qui relance une repousse groupée de feuilles jeunes et homogènes avant les premières gelées.

Nous avons tous déjà commis les mêmes erreurs sans y penser :

couper trop au ras du sol, en blessant le cœur de la touffe ;

attendre fin octobre, quand le froid bloque presque toute repousse ;

continuer à cueillir quelques feuilles ailleurs sur le même plant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en œuvre Très rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En début octobre, couper toutes les feuilles de blette à 3–4 cm au-dessus du collet met le plant “à nu” sans toucher aux tissus vitaux. La plante ne gaspille plus son énergie dans de vieilles feuilles fatiguées et concentre ses réserves sur une vague unique de nouvelles pousses, mieux adaptées aux jours plus courts et plus frais. 💡 Le petit plus : déposer après la coupe une fine poignée de compost mûr et un léger paillage garde le sol souple et tiède, ce qui accélère la sortie des nouvelles feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler au ras du sol ou continuer la cueillette feuille à feuille sur le même plant après la coupe, sous peine de l’épuiser définitivement.

Après la coupe : accompagner la repousse et préparer la saison suivante

Une fois le feuillage coupé, un arrosage modéré suffit, puis un paillage léger stabilise la température autour des racines. En quelques semaines, une rosette de feuilles neuves apparaît, idéale pour des poêlées et tartes d’automne.

Dans les régions aux hivers doux, garder les pieds de bette en place, bien paillés, permet parfois de profiter de jeunes feuilles au printemps, avant la montée à graines. Ailleurs, cette dernière coupe d’octobre signe surtout une récolte généreuse… et un plant qui termine sa saison sans s’épuiser.