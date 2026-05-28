Blettes : ne jetez plus les tiges, cette astuce de 2026 en fait un plat chic bluffant (et zéro déchet)

Longtemps reléguées au compost, les tiges de blettes reviennent en 2026 comme star des recettes anti-gaspi. En quelques minutes, elles se transforment en accompagnement poêlé aussi chic que fondant.

L’odeur de terre humide remonte dès qu’on pose la botte sur le plan de travail, feuilles d’un côté, côtes blanches de l’autre. Par automatisme, on coupe le vert pour la tarte et on pousse les tiges vers la poubelle ou le compost, convaincu qu’elles seront dures et filandreuses. Pourtant, c’est là que se cache le croquant le plus gourmand de la blette.

En 2026, ceux qui savent ont décidé de ne plus jeter les tiges de blettes. En quelques minutes, elles deviennent des tronçons dorés, fondants, citronnés, dignes des meilleures poêlées de légumes. Comment passer de « déchet » à accompagnement chic avec une simple poêle et trois ingrédients du placard ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de tiges de blettes (côtes), parées et effilées

✅ 30 g de beurre doux ou demi-sel de bonne qualité

✅ Jus d’½ citron jaune frais pressé

✅ 1 c. à soupe de persil, fleur de sel et poivre du moulin

Plus personne ne jette les tiges de blettes en 2026 : le nouvel accompagnement chic zéro déchet

Longtemps, on a réservé les feuilles aux gratins, laissant les côtes filer vers l’évier. Gaspillage pur, alors qu’elles supportent parfaitement la cuisson vive. En période de hausse des prix, récupérer ces tiges, c’est profiter de presque toute la botte sans payer plus. On gagne un légume façon bistrot pour moins de 2 € à quatre.

Bien préparer les tiges de blettes : le geste qui change tout (adieu les fils !)

Au marché, on choisit une botte aux feuilles tendues et côtes lisses, sans taches. À la maison, on sépare feuilles et tiges. Le secret ? Ôter les fils avec un petit couteau, en tirant la pellicule fibreuse sur toute la longueur. Sans ce geste, même la meilleure tiges de blettes recette finit par décevoir.

Ensuite, on coupe simplement en tronçons réguliers d’environ 2 cm. Cette taille assure une cuisson homogène : le cœur reste juteux, les bords dorent sans brûler. C’est la base parfaite pour des tiges de blettes poêlées au beurre citron prêtes en huit minutes chrono.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les côtes, les sécher, les effiler soigneusement, puis les couper en tronçons de 2 cm. Technique : Faire fondre le beurre dans une grande poêle sur feu vif jusqu’à légère mousse. Cuisson : Ajouter les tiges, bien les enrober, baisser sur feu moyen et cuire environ 8 minutes en remuant. Finition : Hors du feu, arroser de jus de citron, saler, poivrer, parsemer de persil et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10-15 min 🔍 Le secret de l’expert Effiler les côtes, saisir au beurre puis citronner hors du feu crée une texture fondante et très parfumée. ✨ Le twist gourmand : Envie de luxe ? Ajouter zeste de citron et parmesan juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument les tiges non effilées et la pré-cuisson à l’eau qui dilue tout.

Comment servir vos tiges de blettes poêlées

Cette poêlée, vraie recette anti-gaspi blettes, accompagne volaille, poisson blanc ou bol de céréales pour un dîner rapide ultra réconfortant.