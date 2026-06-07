Si vos courgettes blanchissent, ce petit accessoire en bois peut encore sauver votre récolte sans un gramme de fongicide

En juin, mes courgettes étouffaient sous un dôme de feuilles, déjà marquées par l’oïdium. Un simple recyclage de pince à linge en bois a tout changé au potager.

Début d’été, les grandes feuilles vernies des courgettes se referment comme un parapluie sur le sol. Tout semble parfait… jusqu’au matin où un léger voile blanc apparaît, d’abord sur quelques feuilles, puis gagne du terrain. L’angoisse monte : la récolte va‑t‑elle s’arrêter avant même d’avoir commencé ?

Plutôt que de dégainer les fongicides, certains jardiniers ont eu un réflexe étonnant : fouiller dans la buanderie. Une simple pince à linge en bois courgettes, recyclée en cale végétale, a suffi à sauver leurs plants asphyxiés. Comment ce petit bout de bois a‑t‑il pu faire reculer le champignon ?

Quand les courgettes suffoquent et attirent l’oïdium

En France métropolitaine, juin a souvent alterné fortes chaleurs et averses orageuses. Sous les larges feuilles des courgettes, un véritable dôme s’est formé : l’air stagne, la rosée met des heures à sécher et l’humidité colle au feuillage. C’est le terrain de jeu idéal du oïdium, ce champignon au poudrage blanc qui bloque la photosynthèse.

Les feuilles du bas ont jauni, parfois séché, les jeunes courgettes ont avorté avant maturité. Même avec un arrosage au pied et un bon paillage, la plante a manqué d’un élément clé : une vraie aération au cœur du plant. Sans courant d’air, le champignon s’est installé comme chez lui.

Pince à linge en bois : le petit geste zéro déchet qui ouvre le cœur du plant

Nous avons tous déjà gardé des pinces dépareillées, au ressort fatigué. Au lieu de les jeter, des jardiniers les ont glissées entre deux tiges qui se croisaient au centre du feuillage. La fente en U de la pince agit alors comme une cale douce : elle écarte légèrement les tiges, laisse passer l’air et un peu de lumière, sans blesser la plante.

Le secret tient au matériau : du bois brut, ni verni ni plastique. Le bois reste frais, légèrement poreux, il n’échauffe pas la tige et n’emprisonne pas la condensation. L’objectif n’est jamais de pincer : la pince repose simplement en appui, sans comprimer, pour créer un mini couloir d’aération permanent au milieu de la touffe de feuilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Traitements chimiques évités Zéro fongicide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pince à linge en bois agit comme une cale d’aération : elle maintient les tiges légèrement écartées, ouvre le cœur du plant, laisse circuler l’air et la lumière, et fait sécher beaucoup plus vite la rosée et l’eau de pluie. Sans humidité persistante, l’oïdium a bien plus de mal à s’installer et à progresser sur les feuilles. 💡 Le petit plus : associer ces cales en bois à un paillage épais et à un arrosage uniquement au pied pour limiter encore davantage l’humidité sur le feuillage des courgettes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : serrer la tige dans la mâchoire de la pince ou utiliser des modèles en plastique qui chauffent, retiennent l’humidité et peuvent blesser la plante.

Poser la pince à linge en bois sur les courgettes, pas à pas

Le bon moment ? Dès que les tiges commencent à se croiser au centre du plant, idéalement un matin, quand tout est bien hydraté et souple. On choisit deux tiges secondaires qui se chevauchent, jamais la tige principale, puis on glisse la fente de la pince entre elles. L’épaisseur du bois les écarte de quelques centimètres, sans aucune pression.

Une à trois pinces suffisent pour aérer un plant, à laisser en place toute la saison en surveillant que la tige ne frotte pas trop. En complément, espacer les plants, pailler généreusement, arroser seulement au pied et retirer les feuilles très atteintes crée un ensemble gagnant : des courgettes qui respirent, moins d’attaques d’oïdium et des récoltes longues et généreuses tout l’été.

Sources Pleine Vie

«Jai mis une pince a linge en bois sur mes courgettes ce geste les a sauvees de loidium sans fongicide cet ete»