Si vos courgettes blanchissent, ce petit accessoire en bois peut encore sauver votre récolte sans un gramme de fongicide
En juin, mes courgettes étouffaient sous un dôme de feuilles, déjà marquées par l’oïdium. Un simple recyclage de pince à linge en bois a tout changé au potager.
Début d’été, les grandes feuilles vernies des courgettes se referment comme un parapluie sur le sol. Tout semble parfait… jusqu’au matin où un léger voile blanc apparaît, d’abord sur quelques feuilles, puis gagne du terrain. L’angoisse monte : la récolte va‑t‑elle s’arrêter avant même d’avoir commencé ?
Plutôt que de dégainer les fongicides, certains jardiniers ont eu un réflexe étonnant : fouiller dans la buanderie. Une simple pince à linge en bois courgettes, recyclée en cale végétale, a suffi à sauver leurs plants asphyxiés. Comment ce petit bout de bois a‑t‑il pu faire reculer le champignon ?
Quand les courgettes suffoquent et attirent l’oïdium
En France métropolitaine, juin a souvent alterné fortes chaleurs et averses orageuses. Sous les larges feuilles des courgettes, un véritable dôme s’est formé : l’air stagne, la rosée met des heures à sécher et l’humidité colle au feuillage. C’est le terrain de jeu idéal du oïdium, ce champignon au poudrage blanc qui bloque la photosynthèse.
Les feuilles du bas ont jauni, parfois séché, les jeunes courgettes ont avorté avant maturité. Même avec un arrosage au pied et un bon paillage, la plante a manqué d’un élément clé : une vraie aération au cœur du plant. Sans courant d’air, le champignon s’est installé comme chez lui.
Pince à linge en bois : le petit geste zéro déchet qui ouvre le cœur du plant
Nous avons tous déjà gardé des pinces dépareillées, au ressort fatigué. Au lieu de les jeter, des jardiniers les ont glissées entre deux tiges qui se croisaient au centre du feuillage. La fente en U de la pince agit alors comme une cale douce : elle écarte légèrement les tiges, laisse passer l’air et un peu de lumière, sans blesser la plante.
Le secret tient au matériau : du bois brut, ni verni ni plastique. Le bois reste frais, légèrement poreux, il n’échauffe pas la tige et n’emprisonne pas la condensation. L’objectif n’est jamais de pincer : la pince repose simplement en appui, sans comprimer, pour créer un mini couloir d’aération permanent au milieu de la touffe de feuilles.
Poser la pince à linge en bois sur les courgettes, pas à pas
Le bon moment ? Dès que les tiges commencent à se croiser au centre du plant, idéalement un matin, quand tout est bien hydraté et souple. On choisit deux tiges secondaires qui se chevauchent, jamais la tige principale, puis on glisse la fente de la pince entre elles. L’épaisseur du bois les écarte de quelques centimètres, sans aucune pression.
Une à trois pinces suffisent pour aérer un plant, à laisser en place toute la saison en surveillant que la tige ne frotte pas trop. En complément, espacer les plants, pailler généreusement, arroser seulement au pied et retirer les feuilles très atteintes crée un ensemble gagnant : des courgettes qui respirent, moins d’attaques d’oïdium et des récoltes longues et généreuses tout l’été.
Sources
En bref
- 🌱 Début juin en France, les feuilles des courgettes forment un dôme humide propice à l’oïdium, menaçant rapidement la récolte au potager.
- 🧺 Une pince à linge en bois, utilisée comme cale d’aération entre les tiges, ouvre le cœur du plant et limite l’humidité stagnante.
- 🌼 Combinée à quelques gestes de base au jardin, cette astuce zéro fongicide change durablement l’allure des plants et la générosité des courgettes.
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