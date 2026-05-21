Tomates au potager : arrêtez de pincer cette première grappe ici, ce geste “classique” fait chuter la récolte de 30 %

Au printemps, beaucoup de jardiniers suppriment la première grappe de fleurs de leurs tomates, convaincus de les renforcer. Un maraîcher dévoile pourquoi ce geste sabote en silence un tiers de la récolte… et où intervenir à la place.

Au printemps, au moment où les tomates s’installent enfin au potager, un petit geste revient dans presque tous les jardins. Juste au-dessus du sol, là où apparaît la toute première grappe de boutons jaunes, beaucoup de mains pressées pincent, coupent, suppriment. On leur a dit que cela “soulage” le jeune plant et qu’il fera ensuite des fruits plus gros, plus nombreux.

En réalité, ce réflexe bien intentionné agit comme un frein invisible sur la saison entière. Les maraîchers le répètent : cette fleur n’est pas un poids, c’est un signal. Et la retirer peut vous coûter jusqu’à un tiers de votre récolte. Alors où faut-il vraiment arrêter de pincer… et où intervenir à la place ?

Le pincement “traditionnel” qui sabote vos tomates dès la première fleur

Au fil des années, l’idée s’est transmise que supprimer les tout premiers bourgeons floraux à la base du plant permettrait de “le renforcer”. Dans les rayons de Botanic ou Jardiland, le conseil circule encore, comme une vérité établie. On enlève la première grappe, on imagine que la plante va construire plus de racines et de feuilles avant de se lancer dans la fructification.

Les observations de terrain racontent une toute autre histoire. En supprimant cette première grappe, on provoque un véritable choc interne. La tomate répond par une explosion de feuillage, mais les fleurs tardent, les grappes se font désirer et la récolte se réduit. Selon les professionnels, ce simple pincement mal placé entraîne une “perte de rendement vertigineuse estimée à trente pourcents” sur la saison.

Pourquoi il ne faut jamais toucher à la première grappe florale

La physiologie du plant de tomate est réglée comme une horloge. La première grappe située bas sur la tige agit comme un bouton “start” : sa présence indique à la plante qu’il est temps d’entrer dans son cycle de reproduction. Quand on la supprime, ce chronomètre naturel repart à zéro. La plante se remet à construire du vert, encore et toujours, au lieu de préparer les futures tomates.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte potentiel +30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La première grappe florale envoie à la tomate le signal de passer de la simple croissance en feuilles à la production de fruits. La supprimer brouille ce message, retarde la floraison et pousse le plant à fabriquer surtout du feuillage. En gardant toutes les fleurs et en pinçant uniquement les gourmands, on concentre l’énergie sur des grappes bien exposées et plus nombreuses. 💡 Le petit plus : faire un rapide tour des pieds chaque semaine pour retirer les petits gourmands dès qu’ils apparaissent, en quelques secondes, avant qu’ils ne pompent la sève. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pincer ou couper la toute première grappe de fleurs à la base du plant en pensant le “renforcer”.

Autre effet pervers : ce stress brutal favorise une croissance végétative démesurée. Le plant se couvre de grandes feuilles, forme une masse verte impressionnante, mais les bouquets de fleurs suivants restent rares et tardifs. On croit avoir un monstre de vigueur, on récolte peu de tomates… et très tard dans la saison.

Ce qu’il faut vraiment pincer : les gourmands, pas les fleurs

Les seuls vrais candidats au pincement se cachent ailleurs. Ce sont les fameux gourmands : ces petites tiges qui naissent dans l’angle entre la tige principale et une feuille. Eux cherchent à devenir une seconde tige, puis une troisième, jusqu’à transformer le plant en buisson touffu qui épuise ses forces. Les laisser tous en place, c’est diluer la sève dans une forêt de rameaux.

La bonne routine de maraîcher est simple. Dès qu’un gourmand atteint quelques centimètres, on le saisit entre le pouce et l’index et on le plie sur le côté d’un geste sec. Ce pincement net évite une large plaie, limite les portes d’entrée des maladies cryptogamiques et redirige immédiatement l’énergie vers la tige principale, ses fleurs et ses futures grappes. Petit bonus : un paillage épais, un arrosage au pied sans mouiller le feuillage et une tige bien attachée à son tuteur terminent de mettre vos tomates sur la voie des récoltes généreuses jusqu’aux premières gelées.

Sources Marie France

«Tomates sans arrosage la methode compost paillage qui remplace larrosoir tout lete au potager»