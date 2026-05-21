“C’est pas une taupe, retourne la motte” : ce test tout bête révèle enfin le vrai coupable de ces trous dans votre pelouse

Au printemps, votre gazon se réveille criblé de petits entonnoirs sans la moindre taupinière. Sous une simple motte retournée, un voisin va pourtant lever le mystère.

Le décor est planté : un matin de mai, la rosée scintille… et votre pelouse ressemble à un gruyère. De petits trous partout, quelques mottes retournées, l’impression que quelqu’un a “dansé” sur le gazon pendant la nuit. Le réflexe est immédiat : accuser la taupe et rêver de pièges miracles.

C’est exactement ce qui se passait chez ce lecteur, jusqu’au jour où son voisin lui lance en rigolant : “C’est pas une taupe, retourne la motte”. En soulevant simplement le gazon comme un tapis, la scène sous la surface a tout changé… et expliqué enfin ces trous mystérieux chaque matin.

Non, ce n’est pas une taupe : ce que disent vraiment ces trous dans la pelouse

On accuse vite la taupe, pourtant ses dégâts sont très codés. Une taupe laisse toujours des taupinières, ces petits volcans de terre bien nets. Si votre terrain est seulement parsemé de trous ouverts, sans le moindre monticule, la piste est déjà fragile. Les sources rappellent que les cavités observées au printemps sont “ouvertes et sans aucun dôme de terre”, signe que le coupable vient de la surface, pas des galeries.

Autre indice capital : la forme. Les merles, étourneaux ou corneilles laissent de petits entonnoirs, comme des cônes pointés vers le cœur de la pelouse, avec l’herbe un peu ébouriffée autour. Ces “cratères en forme d’entonnoirs” trahissent des coups de bec répétés, bien plus qu’un long tunnel de taupe.

“Retourne la motte” : le test imparable qui dévoile les vrais responsables

Nous avons tous déjà maugréé contre une taupe imaginaire sans regarder sous nos pieds. Le bon réflexe est pourtant simple. Sur une zone jaunâtre ou très trouée, il suffit de saisir une poignée d’herbe au bord de la plaque abîmée et de tirer doucement. Quand les racines ont disparu, “le gazon se soulève comme une moquette mal collée” : la touffe vient d’un bloc, presque sans résistance.

On peut aussi découper un carré de 20 x 20 cm à la bêche et le soulever proprement. Juste en dessous, dans la terre sombre, apparaissent souvent de gros vers blancs recroquevillés en C : les larves de hanneton. Ce sont elles qui ont cisaillé les racines et affaibli le tapis. Les oiseaux, eux, ne font que profiter du buffet en venant picorer ce garde-manger caché, parfois rejoints la nuit par un hérisson discret.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 30 à 80 € épargnés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La taupe laisse toujours des monticules de terre. Quand il n’y en a pas et que le gazon se soulève en plaque, c’est que les larves de hanneton ont déjà mangé les racines. En retournant une motte, on voit immédiatement ces vers blancs en forme de C, tandis que les petits trous en entonnoir prouvent le passage des oiseaux venus les dévorer. On arrête ainsi d’acheter des pièges anti-taupes inutiles et l’on traite enfin le vrai problème. 💡 Le petit plus : tester plusieurs mottes dans les zones jaunies. Si vous trouvez plus de 4 ou 5 larves dans un carré de 20 cm, un traitement ciblé devient vraiment utile. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : lancer des insecticides “coup de balai” ou des pièges à taupes sans taupinière visible, au risque de tuer aussi les auxiliaires (oiseaux, hérissons, vers de terre) et d’appauvrir durablement le sol.

Que faire ensuite : laisser travailler les oiseaux, puis sauver le gazon

Les larves de hanneton adorent les racines dès que la terre se réchauffe entre mai et juin, d’où ces plaques qui jaunissent puis s’arrachent sans effort. Les oiseaux et le hérisson ont simplement répondu à l’appel du buffet. Plutôt que de les chasser, mieux vaut les laisser terminer ce “nettoyage” naturel : chaque larve engloutie évite une nouvelle zone morte.

Une fois la population calmée, place aux soins. On retire les plaques d’herbe sèche, on griffe le sol au râteau, on sème un mélange de regarnissage, puis on tasse bien et on garde humide. Pour sécuriser les racines, un traitement de nématodes Heterorhabditis bacteriophora, dilués dans l’eau sur sol humide et doux, a protégé durablement d’autres pelouses des vers blancs… sans toucher aux précieux alliés à plumes.