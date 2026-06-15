Tomates qui restent vertes tout l’été : ce geste de 5 minutes fin juin que tous les jardiniers au potager zappent

Partout en France, des jardiniers voient leurs tomates filer en hauteur tandis que les fruits restent verts. Un simple geste de fin juin peut tout changer, à condition de bien le faire.

Fin juin, le potager ressemble à une jungle : des plants de tomates géants, des tiges qui grimpent, des fleurs partout… mais des fruits qui restent verts. On arrose, on pince un peu, pourtant les grappes ne grossissent pas.

Ce blocage n’a pourtant rien de fatal. Un geste précis de cinq minutes, réalisé à la bonne date, suffit à couper le circuit qui envoie tout vers la hauteur et à concentrer la sève sur les tomates déjà formées, pour qu’elles finissent enfin de mûrir.

Pourquoi vos tomates montent sans mûrir

Un plant de tomate laissé libre peut grimper à près de 3 mètres, tout en produisant feuilles et fleurs sans compter. Sous nos climats de France métropolitaine, cette fuite en avant se traduit souvent par des grappes qui restent petites et dures jusqu’aux premiers froids.

La cause se nomme dominance apicale. L’apex, la tête du plant, capte en priorité sucres et nutriments pour allonger la tige. Chaque centimètre gagné en hauteur se fait au détriment du calibre et de la maturation des fruits déjà accrochés aux bouquets inférieurs.

Le geste de 5 minutes fin juin

Nous avons tous déjà douté devant ces tiges interminables : tailler, ne pas tailler ? Pour cette taille en vert, appelée étêtage, la bonne fenêtre va de fin juin à mi‑juillet, quand le pied sain porte 4 à 6 bouquets bien formés et n’est ni assoiffé ni carencé.

On repère la tige principale, puis on coupe sa tête juste au‑dessus du dernier bouquet que l’on veut garder. Le mieux est de pincer entre le pouce et l’index, le matin par temps sec ; la plaie sèche vite et limite les risques de mildiou liés au sécateur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain moyen ≈ +30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant la tête en pleine croissance, on casse la dominance apicale : la plante ne peut plus envoyer ses sucres vers le sommet et les dirige vers les grappes déjà formées. Quelques feuilles en moins autour des fruits améliorent aussi la lumière et l’aération. 💡 Le petit plus : utiliser la tête coupée comme bouture, replantée aussitôt en terre humide, pour obtenir un nouveau plant productif sans rien dépenser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étêter trop tôt sur un pied faible ou enlever une grosse partie du feuillage en une seule fois : la plante s’épuise, cicatrise mal et devient très vulnérable au mildiou.

Gourmands et feuillage : bien finir la saison

Après l’étêtage des tomates fin juin, le but n’est pas de déplumer le pied. Le feuillage reste un capteur solaire précieux. On garde deux ou trois tiges solides et l’on supprime seulement les gourmands de tomate chétifs ou ceux qui touchent le sol humide, véritables tremplins à champignons.

Les variétés indéterminées comme Cœur de bœuf, Cornue des Andes ou Roma sont les grandes gagnantes : selon Pause Maison, ce duo étêtage plus effeuillage léger peut offrir environ 30 % de rendement en plus et une maturation avancée, surtout avec paillage végétal et peu de grappes. Les tomates cerises et celles cultivées en pot apprécient, elles, qu’on reste très modéré sur la taille.