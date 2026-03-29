Vigne envahissante et peu de grappes ? Cette taille à la Thomery multiplie votre raisin de table d’ici fin mars

Née sur les murs de Seine-et-Marne, la taille à la Thomery transforme une vigne fouillis en treille fruitière ordonnée. Comment ce cordon horizontal simplifie-t-il enfin la taille du raisin de table ?

Une vigne qui déborde, qui fait du feuillage mais peu de grappes… beaucoup ont renoncé à la tailler par peur de mal faire. La taille à la Thomery, née sur les murs de Seine-et-Marne, change complètement la donne.

Imaginée pour produire du raisin de table sucré en climat frais, cette méthode a combiné tradition et bon sens. Elle a été pensée pour être répétitive, simple à mémoriser et idéale contre un mur de jardin. De février à mars, il suffit d’adopter ses quelques gestes clés.

La taille à la Thomery, un cordon horizontal très malin

Le Parisien parle d’un système assurant la production « d’un savoureux raisin de table, combinant simplicité, esthétisme et gain de place ». Concrètement, un tronc monte verticalement puis forme un ou plusieurs cordons horizontaux palissés, la « charpente », installés au moins à 30 cm du sol.

Sur chaque bras, on garde des coursons à 2 yeux, espacés de 30 à 40 cm, comme de petits ergots le long d’une échelle. Chaque cordon n’occupe qu’environ 30 cm de large sur 1 à 2,5 m de long, et un seul pied a déjà permis de nourrir jusqu’à 10 cordons sur 5 m de hauteur. Palissée sur un mur exposé sud ou sud-ouest, la vigne profite d’une vraie protection contre les gels tardifs.

Quand et comment tailler sans se tromper

Nous avons tous déjà hésité sécateur en main. Ici, le calendrier est simple : on taille chaque année de février à fin mars, après les fortes gelées mais avant l’éclosion des bourgeons. Au-delà, la vigne se met à « pleurer » selon Le Parisien, avec des écoulements de sève qui l’affaiblissent.

Sur chaque courson, le premier œil a donné un sarment plutôt de renouvellement, le second un sarment fertile portant les grappes. La règle est toujours la même : on élimine totalement le sarment fertile, puis on rabat le sarment de renouvellement à 2 yeux pour recréer le courson. D’ailleurs, les tiges étant creuses, les horticulteurs ont conseillé de couper à l’horizontale au niveau d’un éventuel troisième œil, afin de mieux protéger les deux bourgeons conservés de l’humidité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place ≈ 30 cm de large au mur 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le cordon horizontal concentre la sève dans de très courts coursons taillés à 2 yeux : les sarments porteurs de grappes sont bien alignés, parfaitement exposés au soleil, et ils sont renouvelés chaque année sans épuiser le pied. 💡 Le petit plus : utiliser cette taille pour habiller un vieux mur nu ou un garage : la treille forme un rideau gourmand qui fait oublier le support. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler à l’automne ou après le débourrement, ou couper par erreur le sarment de renouvellement : la vigne s’épuise et la récolte suivante est fortement compromise.

Entretenir la treille et la faire durer des décennies

À partir de la mi-mai, les nouvelles pousses ont été palissées verticalement au fur et à mesure, avec du raphia ou des liens souples, pour soutenir le poids des grappes formées à leur base. Les pampres sur le tronc ont été supprimés régulièrement.

Avec le temps, certains coursons se sont allongés et alourdis, s’éloignant de la charpente. Là, on les remplace en les coupant à la base : un petit œil latent, ce « bourillon » cité par Le Parisien, prend le relais et reforme un courson tout neuf. Conduite ainsi, une vigne de Thomery peut rester productive très longtemps, avec des grappes de qualité à portée de main.