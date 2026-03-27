Vous appauvrissez votre pelouse à chaque tonte : cette technique la nourrit toute seule sans ramassage

Entre bac qui déborde et trajets à la déchetterie, chaque tonte épuise votre gazon. Et si le mulching pelouse transformait ces déchets en engrais automatique ?

Chaque tonte se termine pareil : bac plein, montagnes d’herbe coupée, allers-retours à la déchetterie… et la sensation de perdre du temps pour rien. Pourtant, cette herbe fraîchement coupée est un trésor que beaucoup de jardiniers jettent encore sans le savoir.

Une simple manière de tondre peut transformer ces déchets verts en engrais gratuit, tout en vous évitant la corvée de ramassage. C’est le principe de la tonte en mulching, une technique déjà adoptée par de nombreux pros. Reste à l’utiliser correctement pour nourrir votre pelouse sans la faire jaunir.

Pourquoi ramasser l’herbe coupée appauvrit votre pelouse

À chaque ramassage, vous retirez du sol une bonne partie de l’azote, du phosphore et du potassium contenus dans les brins. À force, le gazon s’éclaircit, jaunit plus vite et dépend davantage des sacs d’engrais naturel ou chimiques pour rester bien vert.

S’ajoutent les sacs de déchets verts à remplir, à porter, à évacuer. En laissant le sol nu après la tonte, il chauffe et sèche plus vite, ce qui oblige à arroser davantage. Sous le poids répété de la tondeuse, un sol humide se compacte et les racines respirent mal.

Mulching : la tonte qui nourrit et protège le gazon

En mode tonte mulching, la tondeuse hache très finement l’herbe et la redépose entre les brins. Ces particules se décomposent rapidement, libèrent leurs nutriments et forment un paillage vert qui garde l’humidité et limite en partie la germination des mauvaises herbes.

Nous avons tous déjà vu une pelouse étouffée par une couche d’herbe épaisse et marron. Pour éviter cela, l’herbe doit être sèche, d’environ 7 à 8 cm avant passage, et on ne coupe jamais plus d’un tiers de la hauteur. On vise 6 à 8 cm pour un gazon familial, 4 à 5 cm pour un tapis ornemental, avec 1 à 2 tontes par semaine au printemps-été, puis une toutes les deux semaines à l’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps plus de ramassage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les brins ultra-fins se décomposent en quelques jours, restituent leurs nutriments au sol et créent un fin paillage qui garde la fraîcheur. La pelouse se nourrit ainsi en continu, sans sac d’engrais ni trajet à la déchetterie. 💡 Le petit plus : relever légèrement la hauteur de coupe en été renforce l’ombre des brins et limite encore l’arrosage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mulcher une herbe mouillée ou très haute, qui forme une couche compacte, favorise le feutrage et fait jaunir la pelouse.

Les bons réglages pour un mulching efficace tout l’été

Une vraie tondeuse mulching ou un kit ajouté sur votre modèle actuel améliore nettement le résultat. La lame doit être bien affûtée au moins une fois par saison et le dessous de la machine nettoyé après chaque tonte, sinon l’herbe colle, bourre et le sol se retrouve compacté.

Si le gazon est très moussu ou feutré, une scarification légère au début du printemps l’aide à respirer avant de passer en mode mulching. Ensuite, il suffit de garder ces réflexes :

régler une hauteur de coupe plutôt haute ;

tondre par temps sec, hors fortes chaleurs ;

privilégier un arrosage espacé mais abondant, tôt le matin ou le soir ;

observer : si le paillis reste visible plusieurs jours, tondre plus souvent.