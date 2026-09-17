Vous rêvez d'une piscine en 2026 ? Voici ce bassin sans chlore ni local technique que posent tous les paysagistes

En 2026, de plus en plus de paysagistes français tournent le dos aux piscines en béton et au chlore dans les jardins. À la place, ils dessinent des plans d’eau vivants sans local technique, qui transforment l’ambiance du terrain.

Au fond du jardin, la grande piscine turquoise fait nettement moins rêver en 2026. Entre les bidons de chlore alignés dans le garage, les yeux qui piquent et le bourdonnement permanent du local technique, ce symbole de confort ressemble de plus en plus à un intrus dans un jardin qu’on veut vivant et naturel.

Les paysagistes l’ont constaté : la fuite invisible de chloramines et de résidus chimiques vers les sols menace les plantations les plus fragiles et l’équilibre des nappes phréatiques. Dans ce contexte, ils ne creusent presque plus de bassins en béton classique et orientent leurs clients vers une autre forme de baignade, pensée pour rafraîchir tout en soignant le jardin.

2026 : le grand ras-le-bol des piscines au chlore

Dans de nombreux jardins français, les immenses dalles de béton et les fondations profondes ont laissé un sol tassé, difficile à ré-enrichir, surtout près du potager. Les produits agressifs finissent dans la terre, fragilisent massifs et haies, et participent à la pollution des nappes. Avec les épisodes de forte chaleur qui se multiplient, les propriétaires veulent désormais un point d’eau qui rafraîchit sans abîmer le reste du terrain.

À cela s’ajoutent le bruit du local technique, la consommation électrique de la pompe et une corvée d’entretien permanente. Le paysagiste périgourdin Emmanuel Grenouillet résume bien l’envie actuelle d’intégration douce : « C’est une piscine qui n’a aucune forme stricte, qui s’intègre dans le paysage, on n’a plus ces formes strictes des piscines traditionnelles. » (ici.fr)

Ce que les paysagistes installent à la place : le bassin de baignade naturel

La réponse phare de 2026, c’est le bassin de baignade naturel à lagunage végétal. Concrètement, le paysagiste crée deux zones attenantes : un bassin pour nager, et un second, peu profond, garni de graviers minéraux et de plantes aquatiques filtrantes. Roseau phragmite, iris des marais, menthe aquatique et nénuphars y travaillent en silence, consommant impuretés et nutriments en excès. L’eau revient ensuite, claire, dans la zone de baignade, souvent par simple gravité.

Nous avons tous déjà pesté contre la ligne d’eau à brosser, les tests de pH à répéter, les chocs chlorés à programmer avant un week-end en famille. Avec une piscine naturelle, plus de local technique imposant, plus de produits chimiques : l’écosystème régule l’eau, douce pour la peau et les cheveux. Les libellules reviennent, les plantations proches profitent d’une humidité non toxique, et le bassin devient une véritable scène paysagère autour de laquelle on vit au quotidien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Entretien annuel très réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bassin de baignade naturel sépare la zone de nage d’une zone de lagunage peu profonde remplie de graviers et de plantes aquatiques. Les racines et les micro-organismes fixés sur le substrat consomment en continu impuretés et nutriments, ce qui maintient une eau claire sans recours au chlore ni à un local technique complexe. 💡 Le petit plus : demander à votre paysagiste une plage immergée plantée de menthe aquatique : elle parfume le bord de l’eau et crée un espace idéal pour s’asseoir les pieds dans le bassin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ajouter des produits chimiques « pour aider » ou sous-dimensionner la zone de lagunage. Cela casse l’équilibre biologique, favorise l’eau verte et oblige souvent à revoir toute la conception du bassin.

Comment lancer son projet avec un paysagiste en 2026

Avant de se lancer, le professionnel analyse la surface disponible, l’ensoleillement et la façon dont on vit le jardin. Un bassin de baignade naturel demande assez de place pour les deux zones et une bonne lumière, sans quoi les plantes filtrantes travaillent moins bien. Emmanuel Grenouillet rappelle d’ailleurs : « Les gens vont avoir besoin de points de fraîcheur dans leur jardin et clairement, cela apporte une plus-value à la maison » (ici.fr).

Le chantier se déroule par étapes simples que le paysagiste coordonne :

terrassement léger et mise en forme des deux bassins ;

pose de la bâche durable et remplissage en graviers de la zone de lagunage ;

plantation dense, mise en eau, puis quelques mois de patience pour que l’écosystème se stabilise avant les premières grandes baignades.