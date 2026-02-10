Apéro : ce snack croustillant et épicé au four va vous faire oublier les chips, même vos invités seront bluffés

Une soirée d’hiver, les verres tintent et le paquet de chips attend dans le placard. À la place, un bol de pois chiches grillés au four, dorés et épicés, promet de changer vos apéros.

Une soirée de février, le vent siffle aux fenêtres, les verres tintent déjà sur la table basse. L’envie de grignoter monte, presque par réflexe on pense au paquet de chips qui traîne dans le placard. Sauf qu’ici, une odeur d’épices chaudes envahit la cuisine, un parfum de paprika et de cumin qui donne faim rien qu’en respirant.

Sur la plaque du four, des petites billes couleur caramel commencent à chanter : ce sont des pois chiches grillés au four, croustillants dehors, tendres dedans. Épicés, dorés, presque trop bons pour être partagés, ils promettent de faire oublier les chips industrielles et leur gras lourd. La surprise est que cette recette reste d’une simplicité désarmante.

Pourquoi ces pois chiches grillés au four font oublier les chips

Ces petites billes n’ont pourtant rien d’un gadget healthy tristounet. Pour 100 g, les pois chiches apportent environ 8 g de protéines végétales, des fibres et, une fois rôtis avec un peu d’huile d’olive, environ 115 kcal et 3 g de lipides par portion. Face à elles, les chips nature tournent autour de 520 à 540 kcal et 34 g de lipides pour 100 g, avec près de 1,1 g de sel.

Concrètement, le bol d’apéro passe d’une bombe de calories à un grignotage rassasiant, toujours gourmand. Les fibres et les protéines des pois chiches grillés au four calent vraiment l’estomac, là où les chips appellent la poignée suivante. Et comme la recette reste sans gluten ni lactose, tout le monde peut piocher sans se poser de questions autour de la table.

Les ingrédients et la préparation express de ces billes de pois chiches épicées

Pour préparer ces billes dorées, il suffit de vider une boîte de 400 g de pois chiches (environ 265 g égouttés) et de sortir ce que l’on a presque toujours au placard. Les quantités idéales sont les suivantes :

2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra

1 cuillère à café de paprika fumé

1 cuillère à café de cumin moulu

1/2 cuillère à café de sel (fleur de sel ou sel fin)

Quelques tours de moulin à poivre

Rincez longuement les pois chiches jusqu’à ce que l’eau ne mousse plus, puis étalez-les sur un torchon et séchez-les avec soin en frottant doucement pour retirer les petites peaux. Versez l’huile et les épices dans un saladier, mélangez, ajoutez les pois chiches et enrobez chaque grain. Étalez en une seule couche sur une plaque et enfournez à 200°C pendant 25 à 30 minutes, en secouant la plaque à mi-cuisson.

Les secrets de croustillant et d’usage au quotidien des pois chiches grillés

Pour obtenir ce craquement qui fait presque du bruit, le secret se joue après la cuisson. Éteignez le four, laissez la porte entrouverte et gardez les pois chiches quelques minutes à l’intérieur pour que la vapeur s’échappe et que la coque se raffermisse. Laissez-les ensuite refroidir complètement avant de les mettre dans un bocal en verre non hermétique ou dans un bol, à température ambiante. En cas de ramollissement, cinq minutes de four suffisent pour réveiller le croquant.

À l’apéro, sur un velouté de courge ou une salade d’hiver, ces pois chiches deviennent topping star, modulable à l’infini avec curry, herbes ou piment.