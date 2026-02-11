Saint-Valentin 2026 : ne servez plus ce rosé banal, ce cocktail fraise-champagne change tout en un seul verre

Pour la Saint-Valentin 2026, Velvet Kiss réinvente le cocktail champagne fraise en mêlant purée de fruits, liqueur de rose et bulles vives. Comment ce rose pétillant peut-il changer l’ambiance d’un dîner en amoureux ?

Février étire sa grisaille, entre pluie fine et journées qui n’en finissent pas, pendant que les vitrines imposent leurs cœurs rouges standardisés. Pour un dîner de Saint-Valentin 2026, beaucoup se contentent encore d’un rosé quelconque ou d’un mousseux trop sucré qui fatigue le palais avant même le dessert.

Au milieu de ce décor un peu convenu, le Velvet Kiss arrive comme une parenthèse raffinée : un cocktail champagne fraise qui joue la carte de la délicatesse, relevé d’une subtile liqueur de rose. Derrière sa couleur tendre, ce mélange cache une vraie construction de mixologue, pensée pour marquer la soirée sans en faire trop.

Velvet Kiss : un éclat rose pour les soirées en amoureux

Dans le verre, le Velvet Kiss affiche une robe d’un rose vibrant qui capte la lumière des bougies et donne aussitôt un air de fête à la table. Cette teinte ne vient pas d’un colorant, mais d’une purée de fraises dense qui apporte à la fois couleur, parfum et une touche d’acidité, comme un rappel de printemps au cœur de l’hiver.

Côté goût, la fraise joue la base gourmande, rassurante, tandis que la liqueur de rose vient bousculer l’ensemble par petites touches. Si elle est trop généreuse, l’impression vire au parfum d’ambiance ; bien dosée, elle offre une finale florale très douce qui reste en bouche. Les bulles d’un Champagne Brut ou d’un bon crémant sec tendent le tout et évitent toute lourdeur.

Les ingrédients du cocktail Velvet Kiss à la fraise et au champagne

Pour deux verres, il faut réunir des produits choisis avec soin :

60 ml de vodka de bonne qualité

40 ml de liqueur de rose

60 ml de purée de fraises tamisée

10 ml de jus de citron vert frais

Environ 150 ml de Champagne Brut ou de crémant sec

Glaçons, pétales de rose non traités ou fines tranches de fraise

La vodka sert de toile blanche, sans arômes parasites. La purée de fraises gagne à rester peu sucrée pour garder du relief. Pour la liqueur de rose, une version artisanale qui respecte la fleur change tout. Quant aux bulles, un brut reste l’allié idéal : avec la douceur du fruit et de la liqueur, un demi-sec rendrait le cocktail pesant.

Préparation, astuces et variantes pour un Velvet Kiss sur mesure

Remplir un shaker de glaçons, ajouter vodka, liqueur de rose, purée de fraises et jus de citron vert, puis secouer une dizaine de secondes jusqu’à voir le métal givrer. Verser ensuite la base en la filtrant deux fois, à travers le filtre du shaker puis une passoire fine, dans des flûtes bien froides. Compléter très lentement avec le champagne, verre légèrement incliné pour maîtriser la mousse, avant de poser un pétale de rose ou une lamelle de fraise en décor.

Pour une version sans alcool, la vodka et la liqueur peuvent laisser place à un sirop de rose léger allongé d’eau tonique ou de limonade artisanale peu sucrée, tout en gardant la fraise et le citron. Les amateurs de profils plus corsés peuvent remplacer la vodka par un gin botanique, qui ajoute une dimension herbacée à la rose. Quelques macarons à la framboise ou des carrés de chocolat noir à 70 % accompagnent joliment ce moment. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.