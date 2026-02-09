Soirs de flemme : cette tortilla végétarienne en une seule poêle cache un cœur fondant qui cale toute la famille

Entre fatigue et froid, cette tortilla végétarienne aux épinards, feta et pommes de terre promet un dîner complet en une seule poêle. Que se passe-t-il quand la flemme devient votre meilleure alliée en cuisine ?

Le soir tombe, le froid pique, la fatigue aussi, et l’idée de sortir casseroles et plat au four donne envie de filer sous la couette. Pourtant, il suffit parfois d’un plat unique, bien chaud, pour transformer un mercredi gris en vrai moment de réconfort.

C’est exactement le rôle de cette tortilla végétarienne façon espagnole, épaisse et moelleuse, qui cache un cœur d’épinards, de pommes de terre et de feta. Un dîner complet, coloré, prêt en une trentaine de minutes, sans autre vaisselle qu’une seule poêle et un saladier. Le tout en une seule poêle pour des soirs de flemme totalement assumés.

Pourquoi la tortilla épinards feta pommes de terre est si malin le soir

Dans cette tortilla, chaque ingrédient a sa mission. Les pommes de terre à chair ferme forment une base fondante qui cale bien, les épinards apportent la dose de légumes verts, la feta AOP glisse des touches salées et crémeuses, pendant que les œufs lient le tout en galette généreuse. Avec 4 gros œufs, 300 g d’épinards, 2 petites pommes de terre et 100 g de feta, on nourrit facilement 3 à 4 personnes.

Côté pratique, tout se passe dans une poêle antiadhésive de 20 à 24 cm de diamètre. Ce format permet d’obtenir une belle épaisseur sans que la tortilla ne s’étale, et évite qu’elle accroche. Épinards frais ou surgelés, les deux fonctionnent, du moment qu’on élimine bien l’excès d’eau pour garder une texture moelleuse, jamais spongieuse.

Ingrédients et pas à pas express dans une seule poêle

Pour une tortilla du quotidien, il faut :

300 g d’épinards (frais ou surgelés en branches)

2 petites pommes de terre à chair ferme

100 g de feta

4 œufs

1 oignon, 2 gousses d’ail, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

On commence par éplucher les pommes de terre, coupées en fines rondelles ou petits dés, puis on les fait doucement rissoler dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’elles soient dorées dehors et tendres à cœur. On les réserve, on utilise la même poêle pour faire « tomber » les épinards : ils doivent rendre puis perdre leur eau. L’ail haché rejoint la poêle en fin de cuisson. Dans un saladier, on bat les œufs avec sel, poivre, éventuellement muscade ou piment d’Espelette, on ajoute pommes de terre, épinards et feta émiettée, puis on reverse le tout dans la poêle huilée. Feu moyen, les bords prennent, le centre reste légèrement tremblant ; après environ 5 minutes, on retourne la tortilla sur une grande assiette et on la fait glisser à nouveau dans la poêle pour 5 minutes sur l’autre face.

Variantes, accompagnements et version lunchbox

La base supporte toutes les improvisations : blettes ou poireaux en hiver, asperges vertes ou petits pois au printemps, courgettes en été. On peut remplacer la feta par du chèvre frais, du Comté ou du Gruyère en petits dés, voire par un tofu fumé émietté pour une version sans lait. Pour les grandes tablées, la cuisson au four dans un plat huilé évite le retournement, et dans des moules à muffins, on obtient des mini-tortillas à picorer.

À table, une salade de mâche ou d’endives avec vinaigrette au cidre et noix apporte un contraste croquant et acidulé. Une sauce express yaourt grec, citron et herbes fraîches, un bon pain de campagne, quelques olives ou un bol de houmous complètent le tableau. Les restes se gardent 24 à 48 heures au frais et se réchauffent à la poêle, à feu doux et couvert, pour retrouver un dessous croustillant. Froides, les parts prennent une texture de gâteau salé parfaite pour la lunchbox du lendemain.