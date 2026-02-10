Ce snack maison croustillant et protéiné, prêt en 10 min, fait oublier les chips à ceux qui surveillent leur glycémie

Fini les chips englouties machinalement : un simple bocal de pois chiches grillés aux épices s’impose à l’apéro comme au bureau. Comment ce snack maison protéiné a-t-il réussi à tout changer dans nos placards ?

Dans de plus en plus de cuisines, les paquets de chips restent fermés au fond du placard. À la place, un grand bocal rempli de petites billes dorées attire toutes les mains : des pois chiches grillés aux épices, préparés en quelques minutes avec ce qu’il y a déjà dans le placard.

Croustillants, parfumés, faciles à transporter et surtout riches en protéines végétales, ces snacks maison protéinés cochent toutes les cases du grignotage malin. Ils s’invitent à l’apéro, au bureau, dans le train ou l’avion, et font doucement oublier les chips. Et c’est là que tout change.

Pourquoi les pois chiches grillés aux épices calent mieux qu’un sachet de chips

Les pois chiches sont une légumineuse riche en protéines végétales et en fibres alimentaires. Un plan de repas pour diabétiques conçu par un diététicien vise au moins 63 g de protéines et 30 g de fibres par jour pour aider à stabiliser la glycémie ; les légumineuses comme les pois chiches y occupent une place de choix.

Les nutritionnistes rappellent que les protéines ralentissent la digestion des glucides et l’absorption du glucose, ce qui aide la glycémie à rester plus stable. Les fibres, elles, sont un type de glucide non digéré qui limite les pics de sucre. D’où l’idée d’associer une source de protéines à chaque aliment riche en glucides, y compris à l’apéro.

Comment préparer ce snack maison protéiné et épicé

La version la plus simple utilise une boîte de pois chiches déjà cuits. On les rince, on les sèche bien, puis on les enrobe d’huile et d’épices avant de les enfourner. Pour un grand bocal, il faut par exemple :

1 boîte de pois chiches égouttés

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de paprika (doux ou fumé)

1 cuillère à café de cumin ou de curry

Sel, éventuellement une pincée de piment

On préchauffe le four à 190 °C, on étale les pois chiches sur une plaque en une seule couche et on cuit 25 à 30 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Refroidis complètement puis rangés en bocal hermétique, ils restent croquants plusieurs jours. En friteuse à air, la même idée fonctionne en une dizaine de minutes.

Un bocal qui suit partout : du bureau à l’aéroport

Face aux prix des snacks, certains voyageurs ont déjà changé leurs habitudes. « Acheter à manger à l’aéroport coûte tellement cher, du genre 5 £ pour un sandwich Pret. Vous pouvez apporter votre propre nourriture au contrôle de sécurité, j’ai ici mon propre sac de snacks », a expliqué Fran sur TikTok, citée par Mirror. Un bocal de pois chiches grillés entre facilement dans ce sac.

Dans la plupart des aéroports, les aliments solides comme gâteaux, fruits ou sandwiches sont autorisés en cabine, là où les liquides restent très encadrés. Au quotidien, ces pois chiches épicés complètent aussi un yaourt grec, des bâtonnets de légumes avec houmous ou une poignée d’amandes, le tout avant une marche de 2 à 5 minutes qui aide encore la glycémie. Reste à trouver le mélange d’épices qui fera l’unanimité autour de la table.