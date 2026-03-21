Arrêtez de vous répéter cette petite phrase : un psy explique comment elle pourrit votre confiance depuis l’enfance

Depuis l’enfance, une même question toxique revient à chaque faux pas et érode la confiance. Un psychologue décrypte son origine et montre comment s’en libérer pas à pas.

Un dossier rendu en retard, un message oublié, un plat brûlé… et cette petite phrase qui résonne aussitôt : « De toute façon, pourquoi tu n’arrives jamais à faire les choses correctement ? ». Cette question toxique revient parfois depuis si longtemps qu’elle semble normale, comme un commentaire de fond qui accompagne chaque faux pas.

Pour les psychologues, il ne s’agit pas d’un simple manque de confiance, mais d’un réflexe d’auto-invalidation : vous transformez chaque erreur en preuve que vous seriez « nul » ou incapable. Sur Instagram, la psychologue Julie Smith propose de se demander : « si vous parliez à vos amis de la même manière avec laquelle vous vous adressez à vous-même, resteraient-ils vos amis ? ». De quoi donner envie de remonter à l’origine de cette voix.

Cette question toxique qui abîme votre confiance au quotidien

Cette phrase intérieure prend souvent différentes formes : « Je rate tout », « Je ne suis bon à rien », « Je gâche toujours tout ». Peu importe la variante, elle fonctionne comme un jugement définitif. La pensée tout-ou-rien efface les nuances : soit c’est parfait, soit c’est catastrophique. Un dossier rendu avec un jour de retard devient alors la preuve que vous seriez, globalement, un échec.

Au fil du temps, cette boucle mentale épuise. Elle nourrit la peur de l’échec, la procrastination et parfois le renoncement avant même d’essayer. Pour Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive et comportementale, il s’agit d’un simple « bug » de pensée : un raccourci automatique, appris très tôt, qui ne décrit pas la réalité mais finit par la diriger.

Des critiques d’enfance à la petite voix qui vous juge tout le temps

Ce réflexe trouve souvent ses racines dans l’enfance. Remarques cinglantes, comparaisons avec un frère « plus calme » ou une sœur « plus douée », bulletins scolaires commentés à voix haute… À force d’entendre que l’autre fait mieux, plus vite, plus propre, l’enfant adopte la croyance qu’il n’est jamais assez bien. Devenu adulte, il continue de se parler exactement comme ces adultes d’autrefois.

Le problème, c’est que cette sévérité permanente ressemble à une relation toxique avec soi-même. « La mauvaise nouvelle est que si votre récit interne ressemble davantage à un harceleur qu’à un ami, il aura des conséquences négatives sur votre bien-être, affirme Julie Smith. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous avez plus de pouvoir pour le changer que vous ne le pensez. » citée par Psychologies. « Il peut être difficile de faire preuve d’autocompassion – même lorsque l’on fait preuve de compassion envers les autres – parce que nous avons tendance à avoir des attentes plus élevées envers nous-mêmes », reconnaît Elizabeth Fedrick, psychothérapeute.

Les gestes concrets pour déprogrammer cette question toxique

La TCC invite à repérer la situation déclencheuse : une remarque au travail, un oubli, un conflit. Notez-la dans un carnet à quatre colonnes, puis ajoutez la pensée automatique, l’émotion ressentie et enfin une version plus juste, par exemple : « J’ai fait une erreur sur ce dossier, mais j’en réussis beaucoup d’autres au quotidien ». Ce type d’exercice rappelle qu’un échec ponctuel ne définit jamais toute votre personne.

Dernier levier : remplacer le ton du juge par celui d’un ami. Demandez-vous comment vous parleriez à quelqu’un que vous aimez dans cette situation, puis utilisez ces mots pour vous. Peu à peu, la nouvelle voix prend la place de l’ancienne et une vraie autocompassion peut enfin s’installer.