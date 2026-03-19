Cette habitude matinale à la mode pour brûler plus de graisse pourrait saboter vos efforts, préviennent des experts

Présentée comme l'astuce ultime pour faire fondre la graisse du ventre, la course à jeun s'impose dans les routines matinales. Mais entre science, cortisol et faim accrue, cette habitude est-elle vraiment l'alliée minceur que l'on imagine ?

Vous sautez du lit, lacets serrés, ventre vide. Convaincu que ce footing matinal est la clé pour faire fondre vos poignées d’amour, vous partez courir sans même un café. Cette routine de course à jeun a envahi les réseaux sociaux, présentée comme l’arme absolue contre la graisse du ventre. Les études, elles, décrivent un tableau moins spectaculaire et les spécialistes ne parlent clairement pas d’une seule voix.

Car la promesse est simple : sans petit-déjeuner, le corps n’aurait d’autre choix que de puiser dans ses réserves de gras. La nuit a déjà fait baisser l’insuline et entamé le glycogène, ce sucre stocké dans le foie et les muscles. La logique paraît imparable, presque mathématique. Reste à voir si, sur 24 heures, ce raccourci tient vraiment face à la biologie…

Courir à jeun : ce que fait vraiment cette habitude matinale dans votre corps

Quand vous partez courir à jeun, l’organisme repère l’absence de glucose qui circule dans le sang. Pour économiser le glycogène restant, précieux pour le cerveau et les efforts intenses, il effectue une « bascule métabolique » : davantage d’acides gras sont libérés et utilisés comme carburant. Des mesures réalisées sur des sportifs montrent qu’à intensité identique, l’oxydation des graisses pendant l’effort est plus élevée que lorsqu’ils ont mangé.

À cela s’ajoute l’effet mental. Terminer son jogging avant le lever du soleil, le ventre vide, donne une impression de « effort pur » et de contrôle de soi très gratifiante. La difficulté ressentie nourrit l’idée que l’on brûle forcément plus. Ce fameux « no pain, no gain » renforce la croyance que cette habitude matinale serait supérieure à toutes les autres pour maigrir vite.

Plus de graisses brûlées… mais pas forcément plus mince sur la journée

Sur le papier, tout paraît gagné. Pourtant, le métabolisme fonctionne en continu et cherche l’équilibre. Si vous utilisez énormément de graisse le matin, le corps aura tendance à en préserver davantage plus tard, en brûlant surtout les glucides de vos repas suivants. Un entraînement fait après avoir mangé consomme plus de sucre sur le moment, mais le corps utilise ensuite plus de lipides au repos. Sur 24 heures, l’écart de graisse perdue reste souvent minime.

Autre limite importante : la qualité de la séance. À jeun, beaucoup courent plus lentement ou moins longtemps, faute de carburant. Une séance intense avec réserves pleines peut dépenser 500 calories, quand une sortie modérée à jeun en consommera autour de 300. Le matin, le cortisol est déjà élevé ; ajouté à un effort dur sans énergie, il favorise la dégradation musculaire et la production de glucose à partir des protéines, ce qui peut rogner votre masse maigre.

Faut-il adopter la course à jeun ou choisir d’autres rituels brûle-graisse ?

Résultat, les experts se divisent. Certains coachs voient dans la course à jeun un outil intéressant pour quelques séances d’endurance faciles, surtout chez des personnes déjà entraînées. D’autres rappellent que le facteur décisif reste le bilan calorique global et la régularité de l’activité, pas l’heure ni l’état de l’estomac. En clair, si cette routine vous épuise ou vous donne très faim, elle risque d’être contre-productive.

Pour aider la perte de graisse sans courir à vide, comptez sur un grand verre d’eau au réveil, un petit-déjeuner protéiné et riche en fibres, et quelques aliments fermentés probiotiques.