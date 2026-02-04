Cette lessive Carrefour rangée avec vos draps fait l'objet d'un rappel, elle peut causer de graves brûlures

Rangée à côté des draps, cette lessive Carrefour a été rappelée en urgence dans toute la France pour un défaut jugé dangereux. Comment savoir si votre bidon peut provoquer de graves brûlures de la peau ?

On rentre des courses, on pose le bidon de lessive tout neuf à côté des draps propres, sans y penser. Pourtant, une lessive liquide vendue chez Carrefour fait l’objet d’un rappel en urgence dans toute la France, à cause d’un défaut de fabrication. Le risque n’est pas une simple irritation : il est question de possibles brûlures sérieuses sur la peau.

Le produit en cause est une lessive Carrefour Expert Total Fresh 4 en 1, signalée le mardi 3 février 2026 sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso. Ce bidon de 1,98 L aurait un pH anormalement élevé, au point de pouvoir provoquer de sérieuses atteintes cutanées en cas de contact direct avec le liquide. D’où l’intérêt de vérifier ce qui se cache dans la buanderie.

Quelle lessive Carrefour est rappelée et comment reconnaître le bidon ?

Cette lessive ménagère est une référence de la marque de distributeur Carrefour Expert, gamme Total Fresh 4 en 1, conditionnée dans un bidon plastique transparent de 1,98 litre laissant voir un liquide bleu. Elle a été vendue dans tous les magasins Carrefour de France entre le 24 décembre 2025 et le 2 février 2026, avant son retrait des rayons.

Pour savoir si vous êtes concernée, plusieurs éléments sont à vérifier sur l’étiquette :

le lot 92528150 , indiqué au dos du flacon, sous le bouchon ;

, indiqué au dos du flacon, sous le bouchon ; le code-barres GTIN / EAN 3560071562397 ;

un achat effectué entre le 24/12/2025 et le 02/02/2026 dans un magasin Carrefour en France.

Un pH trop élevé et un risque de graves brûlures de la peau

Selon la fiche officielle de rappel, ce lot présente un défaut de fabrication qui modifie son équilibre chimique. « Suite à un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la peau en cas de contact direct avec le produit non dilué », explique la fiche produit sur le site Rappel Conso du gouvernement, citée par L’Indépendant. Le danger est également résumé par les mots « graves brûlures ».

Le risque apparaît surtout lors d’un contact avec la lessive non diluée : dosage à la main, flacon qui fuit, bidon renversé ou éclaboussures sur la peau. En cas de projection, il est recommandé de rincer immédiatement et longuement à l’eau claire, puis de consulter un médecin ou un centre antipoison si des rougeurs, douleurs ou cloques surviennent.

Que faire si votre lessive Carrefour est concernée par le rappel ?

Les consignes données aux consommateurs sont simples : il ne faut plus utiliser ce produit et il convient de rapporter le bidon au point de vente pour obtenir un remboursement. L’enseigne a ouvert un numéro d’information, le 0 805 90 80 70 (appel non surtaxé du lundi au samedi de 9 h à 19 h), la procédure de rappel courant jusqu’au 2 mai 2026.

En attendant ce retour en magasin, il est conseillé d’isoler le flacon, d’éviter tout contact avec le liquide et de le tenir hors de portée des enfants. Si le numéro de lot ne correspond pas au 92528150, votre lessive n’est pas visée par cette alerte, mais ce rappel rappelle combien il peut être utile de garder un oeil sur les avis publiés par Rappel Conso.