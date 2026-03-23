Hyrox : ce plan en 4 séances m’a sauvé de cette erreur que 90 % des débutants font à leur premier Hyrox

Avant mon premier Hyrox, j'ai dû revoir tout mon entraînement Hyrox débutant pour tenir les 8 km sous fatigue. Quels choix précis m'ont évité l'erreur qui fait exploser la plupart des novices ?

Quand on s’inscrit à son premier Hyrox, beaucoup se sentent prêts à pousser des charges énormes, mais les 8 kilomètres de course prévus entre les ateliers font nettement moins rêver. Ce format de fitness hybride enchaîne course et mouvements fonctionnels sans pause. Et c’est justement là que se niche l’erreur que commet la grande majorité des débutants.

Au printemps, les organisateurs voient arriver des physiques de gladiateur qui explosent après deux stations, alors qu’ils passent leurs semaines à la salle. Leur point commun : un entraînement Hyrox débutant centré sur la musculation isolée, avec un petit footing occasionnel. Le plan précis décrit ici prend le problème à l’envers et change complètement la façon d’aborder l’épreuve.

Hyrox : un test d’endurance sous fatigue, pas un concours de biceps

Un Hyrox, c’est 8 kilomètres de course et 8 épreuves fonctionnelles comme le sled push, les lunges ou les wall balls, à réaliser en un seul bloc. Selon le coach Alexis Bernier, 80 % des personnes qui s’entraînent à l’Hyrox dans sa salle venaient surtout du fitness classique et, pour la plupart, la course représente le plus gros défi.

Cette compétition demande surtout de produire de la force quand le cœur bat très vite. Sans entraînement pour courir avec les jambes gorgées d’acide lactique, le mur arrive vite au milieu du parcours. L’ambiance n’aide pas à lever le pied : « J’aime l’ambiance du défi Hyrox, cette énergie collective où tout le monde s’encourage mutuellement. », confie Jannis Reichmuth à Red Bull.

Le plan en 3 à 4 séances pour bâtir une vraie endurance Hyrox

Les coachs recommandent 8 à 12 semaines de préparation avec 3 à 4 séances hebdomadaires. L’idée centrale est simple : prioriser l’endurance et habituer le corps à enchaîner course et exercices. Une semaine type commence par une sortie de course longue, en endurance fondamentale, à une allure où l’on peut encore parler.

Viennent ensuite deux séances hybrides qui alternent segments de course et ateliers Hyrox à intensité élevée. Une éventuelle quatrième séance plus calme sert au renforcement contrôlé et à la mobilité, en travaillant la technique du traîneau, des lunges et des wall balls. Dans les dernières semaines, l’une de ces séances devient une mini-simulation Hyrox raccourcie.

Jour J : gérer son allure pour profiter du travail accompli

Le jour de la course, la clé n’est plus de montrer sa force, mais de gérer le rythme. Les coachs conseillent de courir le premier kilomètre à une allure presque frustrante, puis de considérer les premiers ateliers comme un échauffement actif. Juste avant chaque zone d’exercice, marcher quelques secondes aide à faire redescendre le cœur et à garder de la lucidité pour la suite.

Sur le sled push, mieux vaut verrouiller les bras, engager la sangle abdominale et pousser avec le poids du corps pour garder une inertie régulière, plutôt que de sprinter et faire exploser le cardio. La plupart des participants ne ressemblent pas aux athlètes des réseaux sociaux : « Ce que l’on voit sur les réseaux sociaux ne reflète pas du tout la réalité : les athlètes vraiment au top représentent 5 % du lot. », observe Alexis Bernier. Un plan réaliste et une endurance travaillée sous fatigue suffisent pour franchir la ligne avec fierté.