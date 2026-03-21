« J'ai lâché le Pilates pour ça » : cette méthode ultra-lente qui transforme le corps sans ruiner les articulations

Entre plateau en Pilates et peur du HIIT, une nouvelle obsession forme gagne les studios français : la méthode Lagree. Comment ce workout ultra lent promet de tout changer sans vous achever ?

Depuis des mois, les séances de Pilates s’enchaînent, la posture se redresse, les abdos tiennent mieux, mais le reflet dans le miroir ne bouge plus. Beaucoup ressentent ce même blocage : le corps s’habitue aux séries de hundreds sur tapis, l’effort devient confortable, presque trop, sans apporter la transformation espérée.

Avec les beaux jours, l’envie de redynamiser sa routine sportive se fait plus forte, sans pour autant subir les sauts, burpees et impacts agressifs des entraînements type HIIT. Entre frustration de stagner et peur d’épuiser ses articulations, une voie médiane attire de plus en plus : la méthode Lagree.

Quand le Pilates plafonne et que le corps ne change plus

Le corps humain s’adapte vite. Une fois les mouvements de Pilates maîtrisés, ils deviennent moins gourmands en énergie. Les abdominaux se sont renforcés, le dos a gagné en souplesse, puis l’intensité ressentie a peu à peu diminué. Ce vrai plafond de verre laisse beaucoup de pratiquantes avec une silhouette qui n’évolue plus, malgré plusieurs heures sur le tapis chaque semaine.

Sans résistance variable ni charges marquées, les fibres musculaires profondes sont moins sollicitées. L’ennui et le découragement s’installent, tandis que l’idée d’un entraînement plus intense se heurte à la crainte des blessures liées aux chocs répétés. C’est là que l’option d’un travail musculaire plus exigeant, mais à faible impact, commence à séduire.

Lagree Fitness : haute intensité, faible impact et lenteur extrême

Née en Californie, la méthode Lagree s’est développée en Europe comme une discipline complète, souvent décrite comme un Pilates nouvelle génération. Sa promesse est simple : une haute intensité à faible impact, qui conduit les muscles jusqu’à l’échec sans malmener les articulations. Le tout se pratique sur une machine imposante, le Megaformer, plus massif et plus sophistiqué qu’un Reformer classique.

Grâce à un chariot mobile, des plateformes fixes et un système de ressorts à tension variable, le Megaformer maintient une résistance constante, dans toutes les directions. Les mouvements sont lents et polyarticulaires, combinant fentes, tirages de câbles et gainage. Le rythme cardiaque grimpe non pas à cause de sprints explosifs, mais parce que tout le corps travaille en même temps, sans pause réelle.

Le pouvoir du très lent : tension continue, “shake” et corps longiligne

Le secret de cette méthode tient dans le tempo et la tension continue. Sur Megaformer, chaque phase du mouvement dure au moins quatre secondes pour descendre, puis quatre pour remonter, sans aucun élan. Les muscles restent contractés pendant une à deux minutes par exercice, sans retour au repos total. Cette lenteur forcée oblige les fibres musculaires à se donner à 100 % sur chaque centimètre.

Au bout de quelques secondes, les jambes tremblent, les abdos vibrent : ce fameux « shake » recherché dans les studios Lagree, signe d’un engagement maximal. Deux à trois séances par semaine suffisent généralement pour voir la posture s’affiner, les épaules se dessiner et la sangle abdominale se raffermir. La silhouette reste longiligne, tonique, sans volume excessif, et l’on sort du cours en sueur, mais avec la sensation d’un corps sculpté, pas épuisé.