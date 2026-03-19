Manger avant ou après le sport ? Cette question vous fait grossir : ce calcul hebdomadaire fait vraiment maigrir

Vous vous demandez encore s’il faut manger avant ou après le sport pour maigrir ? Cette enquête remet le timing à sa place et pointe la vraie priorité minceur.

Devant le frigo, baskets aux pieds, une banane à la main : faut-il la manger avant ou après le sport pour maigrir ? Beaucoup hésitent, de peur de « gâcher » la séance ou de bloquer la graisse. Cette simple histoire de timing transforme souvent un moment de bien-être en casse-tête permanent.

Cette inquiétude vient d’une croyance tenace : la « fenêtre anabolique ». On aurait quelques minutes après l’effort pour manger parfaitement, faute de quoi tout partirait en graisse. En réalité, se focaliser sur l’heure du repas fait oublier ce qui pèse vraiment sur la balance.

Manger avant ou après le sport pour maigrir : un faux problème

Le corps n’a pas de minuteur qui couperait la récupération à la trente-et-unième minute. Digestion, assimilation et réparation musculaire s’étalent sur des heures, parfois des jours. Manger un peu plus tôt ou plus tard après l’entraînement ne ruine pas une séance, ni la perte de gras, à lui seul.

Ce degré de précision intéresse surtout les athlètes de haut niveau. Pour quelqu’un qui veut perdre des kilos, le vrai piège est ailleurs : la fringale après l’effort, le grignotage « mérité », l’apéro qui suit la course. Là, le déficit de la séance s’évapore très vite.

Déficit calorique et 150 minutes de sport : ce qui fait bouger la balance

Derrière la question « faut-il manger avant ou après le sport pour maigrir ? » se cache surtout le déficit calorique. Quand l’on dépense un peu plus d’énergie que ce que l’on absorbe, jour après jour, le corps puise dans ses graisses. Il raisonne en jours et en semaine entière, comme sur un vrai bilan calorique hebdomadaire. Ce léger écart répété et la régularité de l’activité pèsent bien plus que l’heure exacte de la collation.

Une métaanalyse de 116 essais cliniques menée à l’Imperial College de Londres sur près de 7 000 adultes en surpoids ou obèses donne des repères concrets. « Au moins 150 minutes par semaine d’exercice aérobique à intensité modérée sont nécessaires pour obtenir une perte de poids importante », rappelle le Dr Ahmad Jayedi, épidémiologiste à l’Imperial College de Londres, cité par Doctissimo. En huit semaines, ces 150 minutes hebdomadaires ont permis de perdre environ trois kilos et un demi-centimètre de tour de taille. « Les études incluses ne tenaient pas toutes compte du régime alimentaire suivi par les volontaires lorsqu’ils participaient à leur nouveau programme de remise en forme » notent les scientifiques, qui jugent que l’alimentation peut-être responsable de 80% du poids corporel. « Cela peut -être tout simplement le fait de descendre du bus ou du train un arrêt plus tôt que d’habitude ou de modifier l’itinéraire que l’on emprunte pour aller au travail, afin de marcher un peu plus. Motiver les gens peut être un véritable défi, surtout lorsqu’il s’agit de modifier leur mode de vie et d’augmenter leur niveau d’activité physique. » poursuit le Dr Ahmad Jayedi.

Sport à jeun, encas et repas : organiser ses journées pour maigrir

Courir ou pédaler à jeun augmente l’oxydation des graisses pendant l’effort, mais si la faim explose ensuite et mène à un repas trop copieux, la perte de poids disparaît vite. Beaucoup gagnent à prendre une collation légère avant le sport, riche en glucides, pour tenir une séance efficace et garder la main sur leur appétit.