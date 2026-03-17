Rappel conso : ce fromage bio au lait cru vendu en fromagerie contaminé à la Listeria, vérifiez votre frigo

Un fromage fermier que l’on croyait sûr se retrouve au cœur d’un rappel conso pour suspicion de Listeria. Cette tomme bio au lait cru Lait Bio du Maine pourrait encore être dans votre frigo.

Sur un plateau de fromages, à l’apéritif ou pour finir le repas, la tomme au lait cru fait partie des réflexes gourmands. En Normandie, ce fromage fermier bio acheté en fromagerie rassure souvent par son image de terroir.

Un rappel conso fromage tomme bio au lait cru Lait Bio du Maine vient pourtant d’être lancé pour un produit vendu en boutique, contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes. Les clients de la fromagerie Gillot SAS à Saint-Hilaire-de-Briouze sont invités à vérifier leur réfrigérateur.

Rappel conso : une tomme bio au lait cru vendue en fromagerie

Selon la fiche publiée sur le site RappelConso, le rappel vise une tomme bio au lait de vache cru 250 g fabriquée par Lait Bio du Maine et commercialisée sous la mention Les voisins de chez nous. Ce fromage a été vendu uniquement le 12 janvier 2026 dans la boutique de fromages Gillot SAS à Saint-Hilaire-de-Briouze (61220, Normandie).

Le produit incriminé porte le GTIN 3267031800000 et le lot 380162, avec une DDM 11/04/2026. Ce lot, jugé impropre à la consommation, fait l’objet d’une procédure de rappel ouverte jusqu’au 26 avril 2026.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Lait Bio du Maine – tomme bio au lait de vache cru 250 g (mention commerciale Les voisins de chez nous) 🔢 GTIN et lots : GTIN 3267031800000 – Lot 380162 📅 DLC / Durabilité : DDM 11/04/2026 – produit vendu uniquement le 12/01/2026 🛒 Distributeurs : Boutique de fromages Gillot SAS, 61220 Saint-Hilaire-de-Briouze (Normandie) – vente locale uniquement, pas de grande distribution Fin de la procédure : 26/04/2026

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, peut se développer dans les fromages au lait cru, même au réfrigérateur. Elle ne modifie pas forcément le goût, l’aspect ou l’odeur du produit, ce qui rend la contamination impossible à repérer à domicile.

Après consommation d’un produit contaminé, les symptômes possibles sont une fièvre parfois brutale, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus exposées à des formes graves, le délai d’incubation pouvant aller jusqu’à 8 semaines.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les clients ayant acheté du fromage à la boutique Gillot SAS le 12 janvier 2026 doivent contrôler l’étiquette. Si elle indique Lait Bio du Maine, Les voisins de chez nous, un poids de 250 g, le GTIN 3267031800000, le lot 380162 et la DDM 11/04/2026, il faut ne plus consommer ce produit.

Le fromage doit être détruit à domicile, bien emballé avant d’être jeté, ou rapporté à la fromagerie avant le 26 avril 2026 pour remboursement ou échange. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures, consulter rapidement un médecin en signalant ce lot ou appeler la boutique Gillot SAS au 02 33 62 14 18.