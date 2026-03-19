Rappel conso : ce jambon de poulet au rayon frais chez Lidl suspecté de salmonelles, vérifiez votre frigo

Un jambon de poulet très courant dans les frigos fait l'objet d'une alerte sanitaire, après un signalement inquiétant. Des clients de Lidl sont appelés à vérifier leurs barquettes avant de les servir à table.

Sandwich avalé devant l’ordinateur, salade composée du soir, pique-nique des enfants : le jambon de poulet est devenu un réflexe pour un repas jugé plus léger que la charcuterie classique. En barquettes prêtes à l’emploi, il remplit de nombreux réfrigérateurs, surtout quand le temps manque pour cuisiner.

Dans plusieurs départements du sud et de l’ouest de la France, ce geste du quotidien se retrouve au coeur d’une alerte sanitaire. Un blanc de poulet cuit sous la marque Saint Alby, vendu chez Lidl au rayon frais, fait l’objet d’un rappel pour suspicion de salmonelles.

Rappel conso jambon de poulet Saint Alby Lidl : suspicion de salmonelles

L’avis de rappel a été publié le 18 mars 2026 sur la plateforme officielle RappelConso. Il concerne un blanc de poulet cuit 100 % filet cuit supérieur doré au four, 4 tranches, barquette 160 g, estampillé FR 29.097.020 CE. Ce produit, au rayon libre-service, a été vendu du 13 au 17 mars 2026 dans plusieurs magasins Lidl du sud et de l’ouest du pays. Les détails de ce rappel conso jambon de poulet Saint Alby Lidl salmonelle sont à vérifier soigneusement.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Saint Alby – blanc de poulet cuit 100 % filet cuit supérieur doré au four, 4 tranches, barquette 160 g (rayon frais / libre-service) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 4056489513261 ; tous les numéros de lot dont le numéro commence par 2611316 (barquettes vendues entre le 13/03/2026 et le 17/03/2026) 📅 DLC / Durabilité : DLC 12/04/2026 🛒 Distributeurs : Lidl – certains magasins situés dans des départements du sud et de l’ouest de la France (régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que certaines zones du Centre et du Sud-Ouest) Fin de la procédure : 01/04/2026

Quels sont les risques de santé ?

La présence possible de salmonelles expose à une salmonellose, infection digestive provoquant diarrhées parfois intenses, douleurs abdominales, vomissements, fièvre et maux de tête entre 6 et 72 heures après ingestion. La plupart des cas guérissent, mais jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées risquent déshydratation et complications, d’où l’intérêt de consulter en cas de symptômes.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les détenteurs de ce blanc de poulet Saint Alby doivent arrêter toute consommation, même si le produit paraît normal. Il faut contrôler l’étiquette : code GTIN 4056489513261, numéro de lot commençant par 2611316, DLC 12/04/2026. Toute barquette concernée peut être rapportée dans le magasin Lidl d’achat pour remboursement jusqu’au 01/04/2026. Pour des questions, le service consommateurs Lidl répond au 00 800 54 35 54 35 ; en cas de symptômes, un avis médical est recommandé.