Rappel conso : ces émincés de poulet achetés chez Auchan, E.Leclerc ou Intermarché contiennent du gluten caché

Un lot d’émincés de filet de poulet rôtis Père Dodu, vendus dans de grandes enseignes, fait l’objet d’un rappel pour gluten caché. Votre frigo est-il concerné ?

Salade vite faite le soir, sandwich avalé entre deux rendez-vous, plat de pâtes enrichi de protéines… Les émincés de poulet déjà cuits sont devenus un réflexe pour gagner du temps en cuisine. Glissés au réfrigérateur, ils attendent souvent d’être ajoutés en dernière minute dans l’assiette, y compris pour les enfants ou les personnes suivant un régime sans gluten.

Un rappel conso diffusé en mars 2026 vise justement des émincés de filet de poulet rôtis 200 g Père Dodu, vendus au rayon libre-service réfrigéré dans toute la France, notamment chez Auchan, E.Leclerc, Intermarché, mais aussi dans les magasins U et Match. Motif : la présence de gluten caché non signalé sur l’étiquette.

Rappel Père Dodu : émincés de filet de poulet rôtis 200 g vendus partout en France

Selon la fiche publiée sur le site officiel Rappel Conso en mars 2026, le rappel concerne un seul lot d’émincés de filet de poulet rôtis 200 g de la marque Père Dodu. Les barquettes issues du lot 06926, identifiées par le code GTIN 3435660690334 et portant une date limite de consommation au 01/04/2026, ont été commercialisées entre le 11 et le 18 mars 2026 dans de nombreuses grandes surfaces.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Père Dodu – Émincés de filet de poulet rôtis 200 g 🔢 GTIN & Lots : 3435660690334 – lot 06926 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation (DLC) 01/04/2026 🛒 Distributeurs : Grandes surfaces en France entière, notamment Auchan, E.Leclerc, Intermarché, magasins U, Match Fin de la procédure : 22/04/2026

Ces émincés de poulet prêts à l’emploi étaient proposés au rayon traiteur libre-service, principalement dans les magasins Auchan, E.Leclerc, Intermarché, ainsi que dans les enseignes U et Match, sur l’ensemble du territoire. Toute barquette correspondant à ces références est concernée par la procédure de retrait en cours.

Quels sont les risques de santé ?

Le problème ne vient pas de la qualité de la viande, mais d’un défaut d’étiquetage : la présence de gluten non déclaré. Pour la plupart des consommateurs, manger ces émincés ne devrait pas provoquer de conséquence notable. En revanche, pour les personnes allergiques ou intolérantes au gluten, l’exposition peut être réelle.

Chez les individus atteints de maladie cœliaque ou fortement sensibles au gluten, la consommation de ce lot peut entraîner des douleurs abdominales, diarrhée, ballonnements, fatigue inhabituelle, voire, en cas d’expositions répétées, des réactions plus marquées. D’où l’appel des autorités sanitaires à vérifier en détail les références de chaque barquette conservée au réfrigérateur.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Si une barquette correspond au lot signalé, il faut ne plus la consommer, la rapporter pour remboursement ou la détruire. Pour questions, le service consommateur répond au 02 40 09 49 79 jusqu’au 22 avril 2026.