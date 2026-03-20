Rappel conso : chez Intermarché partout en France, ne consommez plus cette terrine de porc à risque Listeria

Servie à la coupe sur un simple plateau de charcuterie, cette terrine de porc vient d’être visée par un rappel pour Listeria. Entre apéros improvisés et repas de famille, de nombreux foyers pourraient être concernés.

Plateaux de charcuterie, apéros improvisés, buffets de famille : la terrine de porc tranchée à la coupe s’invite souvent sans réflexion particulière sur la table. La terrine aveyronnaise VPF, avec son goût de terroir, fait partie de ces produits que l’on sert volontiers en entrée ou sur du pain grillé.

Un rappel ACEVIA terrine aveyronnaise VPF vient pourtant d’être signalé sur la plateforme Rappel Conso. En cause : la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, susceptible de provoquer une listériose. Le produit a été diffusé à l’échelle nationale via des grossistes alimentant notamment le réseau Intermarché. Place aux vérifications.

Rappel ACEVIA terrine aveyronnaise VPF chez Intermarché

Selon l’avis publié sur Rappel Conso, ce rappel a été lancé en mars 2026 après la mise en évidence de Listeria monocytogenes dans cette terrine de porc en grès noir d’environ 3,5 kg, vendue réfrigérée. Le lot incriminé a été livré le 6 mars 2026 à divers grossistes, qui l’ont ensuite distribué à des magasins Intermarché, épiceries fines, boucheries, traiteurs et restaurateurs dans toute la France. Elle a souvent été revendue à la coupe, parfois sous une simple étiquette de terrine de porc, sans mention visible de la marque ACEVIA.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : ACEVIA – Terrine aveyronnaise VPF (terrine de porc en grès noir d’environ 3,5 kg, vendue réfrigérée) 🔢 GTIN & Lots : GTIN : 93420230001750 ; Lot : 261031 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation : 22/04/2026 🛒 Distributeurs : ITM Alimentaire (réseau Intermarché), Chazal Toulouse, Eurocharcuterie Toulouse, Maison Briault, Jour 2 Marché, épiceries fines, boucheries, traiteurs et restaurateurs approvisionnés en France via ces grossistes Fin de la procédure : Mercredi 7 mai 2026

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes est à l’origine de la listériose, une infection transmise par des aliments contaminés. Après avoir mangé cette terrine, des symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines plus tard : fièvre, maux de tête, fatigue intense, parfois accompagnés de troubles digestifs et de courbatures proches d’un état grippal.

Le risque est plus élevé pour certaines personnes : femmes enceintes, personnes âgées ou fragilisées par une maladie chronique ou un traitement qui diminue les défenses immunitaires. Chez elles, la listériose peut entraîner des complications neurologiques graves ou, pendant une grossesse, des atteintes maternelles et fœtales parfois sévères.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les personnes détenant une terrine aveyronnaise VPF potentiellement concernée doivent cesser toute consommation, même si le produit paraît normal à l’œil et à l’odorat. Il est recommandé d’isoler la terrine au réfrigérateur ou de la placer dans un sac fermé, afin d’éviter tout contact avec d’autres aliments.

La terrine peut être rapportée au point de vente pour un remboursement jusqu’au 7 mai 2026, sur présentation du produit ou d’une preuve d’achat. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures dans les huit semaines après consommation, il est conseillé de consulter un médecin en signalant cette terrine. Un numéro de contact est disponible : 05 65 99 78 98.