Rappel conso : chez Super U, ce jambon cuit à la coupe contaminé par la Listeria ne doit plus être mangé

Un jambon cuit vendu à la coupe dans un magasin Super U fait l’objet d’un rappel en urgence pour Listeria. Des centaines de clients pourraient être concernés sans le savoir.

Quelques tranches de jambon cuit glissées dans un sandwich, un gratin de pâtes ou une salade composée font souvent office de repas rapide. Au rayon charcuterie, ce produit du quotidien est fréquemment acheté à la coupe, parfois sans vérifier l’étiquette en détail.

Un rappel Super U jambon cuit à la coupe Truchtersheim vient d’être annoncé pour un jambon cuit contaminé par Listeria monocytogenes. Seuls les achats réalisés à la coupe le 13 mars 2026 au Super U de Truchtersheim, dans le Bas-Rhin, sont concernés. Voici les éléments à connaître.

Rappel Super U jambon cuit à la coupe Truchtersheim : ce qu’il faut savoir

La fiche d’alerte a été publiée mi-mars 2026 sur le site officiel Rappel Conso. Le produit en cause est un jambon cuit sans marque, vendu à la coupe au rayon charcuterie traditionnelle du Super U (Coopérative U) de Truchtersheim, référence TRUCHIDIM.

Toute personne ayant acheté du jambon cuit à la coupe le 13/03/2026 dans ce magasin est concernée, quel que soit le poids, l’emballage ou la date limite de consommation indiquée. Les autres magasins U ne sont pas visés par ce rappel.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – jambon cuit vendu à la coupe (distributeur : Super U / Coopérative U Truchtersheim – TRUCHIDIM) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 2375898035860 – aucun numéro de lot : tout le jambon cuit vendu à la coupe au rayon charcuterie traditionnelle le 13/03/2026 est concerné 📅 DLC / Durabilité : Date limite de consommation non précisée – tout jambon cuit acheté le 13/03/2026 dans ce magasin est à risque, quelle que soit la DLC affichée 🛒 Distributeurs : Uniquement Super U (Coopérative U) Truchtersheim, 67370 Truchtersheim, Bas-Rhin (région Grand Est) Fin de la procédure : Vendredi 3 avril 2026

Quels sont les risques de santé ?

La bactérie Listeria monocytogenes, détectée dans ce jambon cuit, peut provoquer une infection appelée listériose. Elle supporte très bien le froid du réfrigérateur, ce qui signifie qu’un stockage classique ne suffit pas à la bloquer.

Les premiers signes possibles sont une fièvre, des maux de tête et des courbatures, parfois associés à une grande fatigue. Les formes graves touchent surtout les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec un risque de complications neurologiques ou materno-fœtales. Les symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après la consommation.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Tout reste de jambon cuit acheté le 13 mars 2026 à la coupe au Super U de Truchtersheim ne doit plus être consommé. Il est recommandé de le jeter ou de le rapporter au magasin pour obtenir un remboursement jusqu’au vendredi 3 avril 2026. Les boîtes, assiettes et couteaux ayant été en contact avec ce jambon doivent être nettoyés soigneusement.

Après ingestion de ce produit, il est conseillé de surveiller son état de santé durant huit semaines. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures, il faut consulter rapidement un médecin en signalant ce rappel pour Listeria. Pour toute question pratique, le Super U de Truchtersheim est joignable au 03 88 59 69 29.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso chez super u ce jambon cuit a la coupe contamine par la listeria ne doit plus etre mange»