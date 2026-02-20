Rappel conso : si vous avez acheté ce saumon frais chez E.Leclerc, vérifiez vite votre frigo avant de le servir à table

En Normandie, un rappel vise des filets de saumon frais vendus à E.Leclerc Incarville et servis dans deux restaurants mi-février 2026. Risque bactérien, dates précises, numéros utiles : comment réagir sans paniquer ?

En Normandie, certains clients ayant acheté du saumon frais chez E.Leclerc Incarville entre le 10 et le 13 février 2026 découvrent qu’un rappel vient d’être lancé. Le produit en question était destiné au rayon poissonnerie du magasin. Les autorités sanitaires parlent d’un risque, sans que tous les consommateurs soient forcément touchés.

L’alerte, publiée le 18 février sur le site officiel RappelConso, vise des filets de queue de saumon susceptibles d’être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Elle s’applique à des achats très ciblés, dans un magasin et deux adresses de bord de mer. Les personnes qui ont servi du saumon à table ces jours-là se demandent logiquement quoi faire de ce qui reste au frigo ou au congélateur.

Rappel conso saumon E.Leclerc Incarville : êtes-vous concerné ?

Le rappel concerne des filets de queue de saumon avec peau préparés par l’opérateur COUTURE ET GUEROULT ALIMENTATION SAS Cougal. Selon la fiche de rappel, il s’agit du lot fournisseur 26037 et du lot distributeur 77955-1, vendus au rayon poissonnerie de E.Leclerc Incarville entre le 10 et le 13 février 2026. Le même saumon a été livré au Restaurant du Port à Dieppe et au Bistrot des Roses à Veules-les-Roses, tous deux situés en Seine-Maritime.

Dans les autres magasins E.Leclerc ou dans le reste de la France, ce rappel ne s’applique pas à d’autres références de saumon. Pour savoir en quelques secondes si vous êtes concerné, il suffit de passer en revue les points suivants :

achat de saumon frais, filets de queue, à la poissonnerie ;

passage à E.Leclerc Incarville, au Restaurant du Port ou au Bistrot des Roses ;

achat daté entre le 10 et le 13 février 2026 ;

Saumon E.Leclerc : risque de Listeria monocytogenes

Ce rappel conso est motivé par la possible présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans ces filets de saumon. Cette bactérie peut provoquer une infection appelée listériose, qui touche surtout les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans et celles dont les défenses immunitaires sont fragilisées. Les premiers signes ressemblent souvent à un état grippal, avec fièvre, maux de tête et courbatures, parfois accompagnés de troubles digestifs.

« Les personnes qui auraient consommé les ‘produits’ mentionnés ci-dessus et qui présentent de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête ou de courbatures, doivent consulter leur médecin et l’informer qu’elles ont mangé [le saumon] », a indiqué Rappel Conso, cité par Connexion France. Dans l’avis lié au saumon E.Leclerc, il est précisé que l’incubation de la listériose peut aller jusqu’à huit semaines, ce qui signifie qu’un simple épisode fébrile peut apparaître longtemps après le repas en cause. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles sont invitées à consulter sans attendre en cas de doute.

Que faire de ce saumon rappelé ?

Les autorités demandent de ne plus consommer ce saumon, même cuit ou congelé, et de le rapporter au centre E.Leclerc Incarville pour remboursement jusqu’au 28 février 2026. Pour toute question, un numéro d’information est disponible : 02 32 10 26 90.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso ce saumon frais vendu chez e leclerc en france peut contenir la bacterie listeria monocytogenes»