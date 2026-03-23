Vous rincez vos fruits sous l’eau ? Cette habitude ne retire presque aucun pesticide, le geste à adopter

Chaque jour, des millions de foyers rincent leurs fruits en pensant chasser les pesticides. Que vaut vraiment ce réflexe face aux traitements modernes et comment l’améliorer ?

De retour du marché, beaucoup de Français passent leurs pommes ou leurs fraises quelques secondes sous le robinet avant de croquer dedans. Ce geste rassurant donne l’impression d’avoir bien fait. L’eau semble propre, le fruit brille, la corbeille est appétissante. Face aux traitements chimiques modernes, ce réflexe n’a pourtant pas le pouvoir que l’on croit.

On nous a appris à toujours rincer fruits et légumes. Loin d’être inutile, ce passage sous l’eau élimine poussière, terre et une partie des microbes déposés pendant le transport. Mais la question reste entière : comment laver les fruits pour enlever les pesticides qui se cachent au-delà de la saleté visible ?

Laver les fruits pour enlever les pesticides : pourquoi l’eau claire ne suffit pas

Passer un fruit sous l’eau, c’est d’abord un nettoyage mécanique. Le filet entraîne poussières, traces de terre et une partie des bactéries de surface. Sur le plan chimique, l’histoire est tout autre. Beaucoup de fruits sont entourés d’une pruine ou d’une couche cireuse hydrophobe : l’eau glisse, sans accrocher les résidus gras fixés à cette barrière.

Les produits phytosanitaires appliqués en agriculture conventionnelle sont conçus pour résister à la pluie. Des adjuvants gras les aident à coller sur la peau, voire à pénétrer dans la plante. Les pesticides de contact restent en surface ; les pesticides systémiques, eux, circulent dans la sève et se retrouvent dans la pulpe. Aucun jet d’eau ne peut les atteindre.

Bicarbonate, vinaigre, épluchage : les bons réflexes sur les fruits non bio

Pour les résidus collés à la peau, un bain au bicarbonate de soude alimentaire change tout. Il suffit d’un litre d’eau froide avec une cuillère à soupe de poudre, puis d’un trempage de 12 à 15 minutes pour des fruits à peau lisse comme les pommes ou les poires, avant un rinçage. Ce bain alcalin réduit les résidus de surface, là où le simple vinaigre blanc reste surtout un désinfectant.

Ni bicarbonate ni vinaigre ne peuvent toucher les molécules déjà intégrées dans la chair du fruit. Quand on ne veut pas renoncer aux fruits non bio, le recours à l’épluchage devient une protection supplémentaire. La peau concentre une grande part des résidus de contact, surtout pour les pommes de fin d’hiver, poires, pêches ou nectarines, même si l’on perd fibres, vitamines et antioxydants.

Fruits bio, peau fine ou épaisse : adapter son lavage sans se ruiner

Tous les fruits ne posent pas le même problème. Les fruits à peau fine et comestible – fraises, raisins, cerises, fruits rouges, mais aussi pommes, poires, pêches ou nectarines – sont plus exposés aux traitements répétés. Pour ces variétés, choisir l’agriculture biologique et le label AB limite les résidus de synthèse, surtout les produits systémiques interdits en bio. Un simple rinçage à l’eau suffit pour enlever poussière et petits insectes.

Pour les fruits à peau épaisse que l’on n’avale pas – bananes, avocats, ananas, kiwis, melons ou agrumes – acheter en conventionnel est plus acceptable : la peau sert déjà de bouclier, à condition de la jeter et de rincer la chair. On peut alors réserver son budget bio aux fruits à peau fine et appliquer un trio simple : rinçage, bain au bicarbonate pour les non bio, puis épluchage si le doute persiste.