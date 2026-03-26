Ce rituel beauté du Moyen Âge affole TikTok : celles qui l’essaient ne reconnaissent plus leur peau

Né dans les bains parfumés des reines du Moyen Âge, le bain de plantes et d’eau de rose enflamme aujourd’hui TikTok et nos salles de bains. Pourquoi ce rituel du soir transforme-t-il les peaux fatiguées de l’automne-hiver 2026 sans un seul gadget ?

Une vapeur tiède monte de la baignoire, chargée de parfums floraux. Pas de gadget futuriste, juste quelques poignées de pétales, des herbes séchées et une salle de bains dans la pénombre. Ce décor pourrait venir d’un château du XVe siècle, pourtant il s’invite aujourd’hui chez celles qui veulent chouchouter leur peau autrement.

Derrière cette scène se cache un rituel beauté du Moyen Âge que les réseaux sociaux ont remis au goût du jour : le bain de plantes et d’eau de rose. Tendance phare de l’automne-hiver 2026, il promet à la fois peau apaisée, teint éclatant et parenthèse de calme. Et la différence sur la peau surprend.

Rituel beauté du Moyen Âge : des bains de plantes dignes des reines

Au Moyen Âge, dans les cours royales, les nobles se plongeaient déjà dans des bains parfumés préparés par des herboristes et des apothicaires. Eaux florales, romarin, lavande ou camomille formaient des décoctions destinées à purifier, adoucir et velouter la peau. L’hygiène restait rare, alors ce moment dans l’eau chaude tenait presque du luxe sacré.

L’eau de rose, trésor venu d’Orient, occupait une place à part. Distillée à partir de pétales récoltés à la main, elle entrait dans des recettes jalousement gardées, consignées dans des grimoires. Longtemps rangés au rayon remèdes de grand-mère, ces élixirs sont décodés aujourd’hui pour s’adapter à nos salles de bains modernes, sans perdre leur charme végétal.

Bain de plantes et d’eau de rose : des effets visibles sur la peau

Face aux étiquettes de cosmétiques qui ressemblent à des romans chimiques, beaucoup reviennent à une beauté naturelle. Les infusions de plantes, riches en antioxydants, nettoient, tonifient et régénèrent sans agresser. L’eau de rose calme, rafraîchit, resserre légèrement les pores et apaise les rougeurs, tout en laissant un parfum délicat. Résultat décrit par les adeptes : peau plus lumineuse, plus lisse, plus douce, grain affiné et teint plus homogène.

Pour un bain de vapeur visage façon XVe siècle, il suffit de 500 ml d’eau minérale, deux cuillères à soupe de pétales de rose séchés ou trois cuillères d’eau de rose, une cuillère de camomille, une de lavande et un brin de romarin. L’eau frémissante infuse dix minutes, puis le visage, nettoyé, se place au-dessus de la vasque sous une serviette pendant cinq à dix minutes. On tapote ensuite avec un linge doux et on applique de l’eau de rose pure en lotion, voire un léger massage à l’huile de jojoba ou d’amande douce.

Adopter ce rituel médiéval aujourd’hui : simple, économique et apaisant

Les ingrédients se trouvent facilement en herboristerie, magasin bio ou au marché, tandis que l’eau de rose pure est remise à l’honneur par des producteurs français. Un petit jardin aromatique sur le rebord de fenêtre, avec lavande, romarin, camomille ou menthe, permet même de composer ses bains maison pour quelques centimes. Pas étonnant que les hashtags #BainAncestral et #EauDeRose fleurissent sur TikTok et Instagram.

Intégré une fois par semaine en rituel du soir, ce bain végétal prépare aussi au fameux sommeil de beauté. La peau se régénère surtout la nuit ; accorder vingt minutes à un bain de plantes ou dix minutes de vapeur aide le corps à ralentir, loin des écrans. Entre bougies, musique douce et parfum de roses, la salle de bains devient un refuge où la routine soin rime avec détente profonde.