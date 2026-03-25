"Je ne mettais jamais ça dans mon assiette" : cet aliment gras a transformé mes cheveux et mes ongles en 3 semaines

Entre vernis fortifiants et shampoings miracles, beaucoup ignorent le rôle de leur assiette dans la solidité des ongles et des cheveux. Quand un aliment longtemps boudé réapparaît au menu, les premiers changements se voient parfois en trois semaines seulement.

Vernis fortifiant, shampoing spécial chute, masque… Beaucoup de personnes dépensent entre 30 et 60 euros par mois pour des ongles cassants et des cheveux ternes, sans se demander ce qui se passe dans leur assiette. L’expression Je ne mettais jamais ça dans mon assiette résume leur rapport à certains aliments jugés gras ou caloriques.

Dans un groupe, il a suffi d’ajouter chaque jour un même aliment longtemps boudé pour qu’au bout de trois semaines les proches remarquent des ongles qui se dédoublent moins et des cheveux plus souples au toucher. Derrière cette expérience se cache un mécanisme simple qui concerne tous les aliments pour renforcer les ongles et les cheveux.

Phanères en alerte : quand les ongles et les cheveux racontent l’assiette

Le terme phanères désigne, en langage médical, les ongles, les cheveux et la peau. Ces structures sont composées à plus de 90 % de kératine, une protéine qui se fabrique à partir des nutriments qui circulent dans le sang. Un ongle met environ six mois à se régénérer complètement et le cheveu, lui, pousse en continu tant qu’il trouve assez de matière première.

Quand l’apport en protéines et en micronutriments baisse, le corps privilégie le cœur ou le cerveau et laisse de côté ces tissus jugés moins vitaux. Les vraies carences apparaissent plus tard dans les bilans sanguins, alors que les stries, les taches et la casse des ongles, ou la chute de cheveux, donnent l’alerte depuis des semaines.

Ces aliments pour renforcer les ongles et les cheveux au quotidien

Pour que cette kératine soit de bonne qualité, elle a besoin d’acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine. On les trouve en quantité dans les œufs, les légumineuses, les noix du Brésil et plusieurs produits de la mer. Les œufs restent l’un des aliments les plus complets pour la santé capillaire, car un œuf entier apporte à la fois biotine, zinc, sélénium et ces acides aminés soufrés.

Beaucoup de personnes continuent pourtant à écarter le jaune par peur des graisses saturées. En ajoutant simplement deux ou trois œufs entiers par semaine, les ongles cassent déjà moins au bout de quelques semaines. Une seule noix du Brésil par jour apporte 70 à 90 microgrammes de sélénium, soit l’apport recommandé, tandis que des graines de courge ou une portion de bœuf aident à combler un manque de zinc.

Pourquoi trois semaines suffisent pour voir les premiers effets dans le miroir

Le délai de trois semaines observé n’a rien de mystérieux. La partie de l’ongle qui se forme au niveau de la lunule met environ trois à quatre semaines pour devenir visible sur les premiers millimètres, ceux que l’on voit en bord libre. Quand l’alimentation s’améliore, cette nouvelle portion apparaît plus dense, moins striée, avec des cassures beaucoup plus rares.

Le cheveu suit un cycle plus long, avec une phase de croissance qui dure de deux à six ans, mais la fibre produite change dès que les réserves en nutriments se remplissent. Les témoignages de cheveux plus brillants ou plus denses au bout de quelques semaines correspondent au moment où cette nouvelle matière atteint la surface, nourrie par des œufs, des noix du Brésil, des graines de courge ou une portion de viande rouge.