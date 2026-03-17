Cette coiffure romantique qu’on croyait ringarde revient : pourquoi les stars, dont Margot Robbie, l’affichent partout

Sur les tapis rouges de 2026, Margot Robbie impose une coiffure romantique inspirée des héroïnes victoriennes, à rebours des longueurs ultra lissées. Comment ce style flou s’est-il invité jusque dans nos carrés parisiens ?

Sur les tapis rouges comme au cinéma, on s’attend souvent à des cheveux ultra plaqués, brillants de laque. Puis arrive Margot Robbie, avec autour du visage un halo souple, presque vaporeux, qui rappelle une héroïne de Jane Austen plus qu’une star hollywoodienne. Cette douceur assumée tranche avec les looks tirés à quatre épingles des dernières saisons.

Depuis la sortie de Hurlevent au cinéma le 11 février 2026, puis sa venue à la Fashion Week de Paris, l’actrice australienne enchaîne les apparitions aux accents romantiques : chignon flou, rubans, mèches qui s’échappent, puis nouveau carré ondulé. Une coiffure en particulier concentre cet esprit victorien revisité. C’est elle qui revient en force.

Margot Robbie et la revanche de la coiffure romantique qu’on pensait datée

La période des cheveux lissés au millimètre, saturés de gel et de spray, recule au profit d’une matière plus vivante. Sur Margot Robbie, le glamour passe par un volume discret à la racine, des longueurs à peine ondulées et ce fameux flou étudié. L’idée n’est plus de camoufler la texture, mais de la laisser respirer, comme si la coiffure sortait d’une promenade au vent plutôt que d’une session de brushing.

Dans Hurlevent, son personnage Cathy porte une spectaculaire tresse corset, pensée pour raconter sa métamorphose. “Il s’agit vraiment d’essayer de montrer autant d’émotions et d’étapes de l’histoire que possible, et les cheveux sont très expressifs, ils en disent long sur les personnages, leur situation et ce qui se passe”, commente dans les colonnes de Variety, Sian Miller, la cheffe du département de coiffure et du maquillage du film d’Emerald Fennell. Pour la responsable, cette coiffure est “la plus douce et subtile” de tous les looks créés pour le long-métrage.

Le chignon bohème déstructuré : le faux « foutu pour foutu » ultra travaillé

Dans la vraie vie, c’est le chignon bohème déstructuré qui capte tout. Les cheveux, idéalement lavés la veille, sont texturisés au shampooing sec ou au spray salé, puis rassemblés lâchement à mi-hauteur ou dans la nuque. Une torsade, quelques épingles, et surtout ces mèches “whispies” qui s’échappent autour du visage, légèrement ondulées au fer en laissant les pointes droites. Sur un visage rond, elles allongent les traits ; sur un visage carré, elles adoucissent la mâchoire.

Pour garder cet esprit romantique sans coiffeur, trois réflexes suffisent :

créer du volume en racines par un crêpage léger ou une poudre texturisante ;

attacher les longueurs sans serrer pour laisser du mouvement autour du cou ;

remplacer la laque forte par une brume souple, qui fixe sans figer.

De la tresse corset au carré ondulé : l’esprit Margot Robbie sur toutes les longueurs

Le 9 mars 2026, au défilé Chanel automne-hiver 2026-2027, Margot Robbie est arrivée presque méconnaissable avec un nouveau carré ondulé aux épaules et une frange effilée très légère. Les ondulations souples, l’effet coiffé-décoiffé et la frange vaporeuse à la Jane Birkin reprennent le même code : rien n’est trop net, tout semble bouger autour du regard.

Sur un carré comme sur des longueurs, l’astuce reste la même : quelques vagues rapides au fer, une frange ou des mèches qui effleurent les pommettes, une raie légèrement décentrée, un ruban discret ou une barrette fine. De la soirée habillée au mariage champêtre, ces cheveux romantiques à la Margot Robbie glissent sans effort des plateaux de tournage au quotidien.