Paupières tombantes : pendant des années je faisais cette erreur, ce geste simple a transformé mon regard

Pendant des années, beaucoup de femmes ont vécu la même scène : un smoky parfaitement dégradé yeux fermés, puis, dès que le regard se relève, tout disparaît sous un pli de peau. La paupière paraît lourde, l’œil plus petit, la fatigue s’installe dans le miroir. Le tuto a pourtant été suivi à la lettre, pinceau après pinceau, ce qui fait naître un doute sur son propre talent.

En réalité, ce scénario est typique des paupières tombantes ou paupières encapuchonnées, où la paupière fixe recouvre en partie la paupière mobile. Les techniques classiques de maquillage paupières tombantes ratent la cible, car elles se fient au creux naturel de l’orbite, aussitôt englouti une fois l’œil ouvert. Quand on apprend à maquiller ce qui reste vraiment visible, le regard change complètement.

Comprendre le maquillage des paupières tombantes quand tout semble disparaître

Sur ce type d’œil, un surplus de peau sous l’arcade sourcilière vient former un capuchon qui recouvre le pli quand on regarde droit devant soi. Poser les fards foncés exactement dans ce creux, comme l’enseignent de nombreux tutos, revient à colorer une zone aussitôt cachée. Le résultat est trompeur : maquillage invisible, paupière alourdie, impression que le maquillage paupières tombantes n’est tout simplement pas fait pour soi.

Autre réflexe contre-productif : baisser la tête, fermer l’œil, tirer la peau pour lisser la paupière. Une fois le visage redressé, le fard posé sur cette surface artificiellement tendue disparaît sous le pli. Même combat pour le smoky eye appliqué uniquement sur la paupière mobile ou pour un trait d’eyeliner épais sur toute la frange des cils, qui rétrécissent encore le regard au lieu de l’ouvrir.

La règle d’or : yeux ouverts et fards remontés bien au-dessus du pli

La bascule arrive quand on change sa posture devant le miroir. On garde le menton parallèle au sol, l’œil grand ouvert, et on repère la zone qui reste vraiment visible au-dessus du pli. C’est là, sur cette partie encore lisse, que l’on dépose une fine couche d’anticerne puis les premiers fards, sans chercher à suivre le creux naturel mais en dessinant une nouvelle ligne plus haute.

Sur une paupière tombante, le secret consiste alors à créer une fausse orbite : avec un petit pinceau estompeur, on applique un fard mat moyen, taupe ou marron doux, au-dessus du pli réel, en mouvement d’essuie-glace vers la tempe, sans jamais descendre. La lumière reste sur la paupière mobile et le coin interne, avec une teinte claire. En pratique, une routine rapide se résume à quelques gestes clés :

unifier la paupière avec une fine couche d’anticerne ;

dessiner ce faux creux plus haut avec un fard mat moyen ;

poser une couleur plus claire sur la paupière mobile et le coin interne.

Eyeliner et mascara : les tracés qui ouvrent vraiment le regard

Pour l’eyeliner, les pros privilégient des tracés qui tirent l’œil vers le haut, par exemple un reverse eyeliner discret. La maquilleuse Lan Nguyen-Grealis explique à Who What Wear : « Soulignez le ras des cils inférieur et faites une légère pointe au coin externe. Estompez ensuite le trait avec un pinceau fin en le reliant avec la lisière de vos cils supérieurs ». Avec un peu de mascara sur les cils du haut, le regard s’agrandit.