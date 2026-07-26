À l’apéro, j’ai remplacé les chips par ce snack croustillant au four : il coûte 3 fois moins cher et c’est bluffant

Fini le bol de chips qui disparaît en 5 minutes : mon apéro mise désormais sur des pois chiches rôtis ultra-croquants. Comment cette recette simple a divisé la note par trois tout en changeant l’ambiance autour de la table ?

La table basse se couvre de petits bols, l’air est tiède, et une odeur de paprika chaud commence à envahir la cuisine. Sur la plaque, les pois chiches roulent, dorés, prêts à claquer sous la dent ; à côté, le paquet de chips paraît soudain bien fade.

En remplaçant les chips par des pois chiches rôtis croquants au four, on garde le plaisir du grignotage, mais avec des ingrédients simples et un budget divisé par trois. Le secret tient dans une méthode précise, qui transforme une simple boîte du placard en star de l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 boîtes de pois chiches cuits (≈ 480 g égouttés)

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ 2 c. à c. de paprika doux + 1 c. à c. de paprika fumé

✅ 1 c. à c. de sel fin + 1/2 c. à c. d’ail en poudre

Pourquoi j’ai dit stop aux chips (et ce que ça change vraiment à l’apéro)

Les chips restent le réflexe facile : pas chères, prêtes en deux secondes, ultra croustillantes. Mais elles font partie des produits ultra-transformés, très salés et gras, à consommer avec parcimonie. À l’inverse, les pois chiches grillés façon fruits secs misent sur le goût, le croquant et un prix dérisoire.

La méthode inratable pour des pois chiches rôtis ultra-croquants

Pour obtenir ce croquant net qui rivalise avec les cacahuètes, tout commence par le séchage. Des pois chiches bien égouttés, essuyés dans un torchon, puis laissés 5 minutes à l’air libre, avant d’être enrobés d’huile et de paprika, rôtissent ensuite à 200 °C jusqu’à devenir parfaitement dorés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Égoutter, rincer, puis sécher les pois chiches dans un torchon en retirant quelques peaux. Technique : Étaler sur une plaque, laisser sécher 5 minutes, puis mélanger avec l’huile, le sel, le paprika et l’ail en poudre. Cuisson : Répartir en une seule couche. Enfourner 25 à 35 minutes en remuant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Finition : Laisser reposer 5 minutes sur la plaque hors du four. Goûter, ajuster le sel et servir tièdes ou totalement refroidis.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget apéro ~1,50 € le grand bol 🔍 Le secret de l’expert En éliminant un maximum d’eau avant cuisson, on oblige les pois chiches à sécher. À 200 °C, la peau brunit, les arômes se concentrent et la texture devient très croquante grâce à la réaction de Maillard. ✨ Le twist gourmand : Ajouter herbes, zeste de citron ou piment juste après la cuisson, pour un parfum explosif sans durcir ni brûler les épices. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des pois chiches humides ou entassés ; ils cuisent à la vapeur, restent mous au centre et ne deviennent jamais vraiment croustillants.

Mes 4 astuces de chef pour un croquant qui dure jusqu’au lendemain

Une fois rôtis, on les laisse refroidir, puis on les garde dans un bocal simplement couvert. Un passage de 5 minutes à 180 °C les réveille le lendemain. On les sert en bols avec olives, crudités, fromage frais ou en topping à la place des croûtons.