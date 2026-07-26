Ce beurre de fruits chaud et vanillé sur tartine grillée rend la confiture ringarde dès la première bouchée

Quand une cagette de pêches trop mûres s’invite en cuisine, ce beurre de pêches ultra lisse promet de bouleverser vos tartines grillées. Reste à maîtriser la cuisson lente qui lui donne cette texture addictive.

Une odeur de pêche chaude, de vanille et de cannelle qui flotte dans la cuisine, un pain encore tiède qui croustille… et cette crème orangée qui s’étale en couche généreuse. La première bouchée est douce, presque onctueuse, avec un parfum de fruit d’été concentré.

Son nom intrigue : on parle de beurre de pêches, alors qu’aucune once de lait n’entre en jeu. Pourtant, une fois tartiné sur une tartine grillée, on change rapidement de camp ; difficile de revenir à une confiture classique. Et si la prochaine cagette de pêches très mûres finissait en pots de cette tartinade velours ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2,3 kg de pêches bien mûres (13 à 15 fruits)

✅ 150 g de sucre en poudre + 6 cl de jus de citron

✅ 2 bâtons de cannelle + 2 c. à café d’extrait de vanille

✅ 1 mijoteuse (ou grande casserole à fond épais) + mixeur plongeant

Beurre de pêches : la tartinade qui change tout sur une simple tartine grillée

Ici, le mot “beurre” évoque la texture : une crème de fruits lisse, épaisse, qui se tient sur la cuillère. On est entre compote très réduite et confiture, mais avec beaucoup moins de sucre et un goût de pêche plus franc.

Les pêches bien mûres apportent la pectine naturelle, le sucre prolonge la tenue et le jus de citron réveille le tout en évitant la couleur terne. La cannelle et la vanille signent un parfum de goûter d’été, réconfortant sans être lourd. C’est aussi un geste anti-gaspi malin pour écouler une cagette entière en quelques pots.

Pas à pas : le beurre de pêches à la mijoteuse, sans stress

La méthode repose sur un duo simple : cuisson lente pour attendrir, puis réduction à découvert pour concentrer. On commence par peler les pêches en les blanchissant quelques secondes, avant de les dénoyauter et de les couper en morceaux.

La mijoteuse prend ensuite le relais : elle cuit doucement les fruits avec le sucre, le citron et les épices jusqu’à ce qu’ils s’écrasent à la cuillère. Un coup de mixeur plongeant donne la fameuse texture velours, puis on laisse épaissir plusieurs heures, couvercle entrouvert, en surveillant juste le test de la cuillère retournée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir les pêches 45 s, les refroidir, peler, dénoyauter, couper en morceaux. Technique : Verser dans la mijoteuse avec sucre, citron, cannelle, vanille ; cuire 3 h en mode bas. Cuisson : Mixer finement, puis laisser réduire 3 à 5 h en mode haut, couvercle entrouvert, en remuant. Finition : Quand la purée tient sur une cuillère, mettre bouillant en bocaux propres, fermer aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson lente laisse l’eau s’évaporer doucement : les sucres se concentrent, la pectine des pêches épaissit, l’acidité du citron fixe la couleur. On obtient une tartinade brillante, dense mais souple, sans gélifiant ajouté. ✨ Le twist gourmand : Tartiner généreusement une tranche de pain beurrée, napper de beurre de pêches, puis passer 1 minute sous le gril pour un dessus légèrement caramélisé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fermer complètement le couvercle pendant la réduction ou pousser le feu ; la vapeur ne s’échappe pas, la texture reste liquide et le fond risque de brûler.

Comment conserver et utiliser votre beurre de pêches

Versé bouillant en bocaux propres, ce beurre se garde jusqu’à trois semaines au réfrigérateur. Pour plusieurs mois, on peut stériliser les pots 10 minutes au bain-marie, en laissant un léger espace vide sous le couvercle.

À table, on le sert sur pain grillé, brioche, muffins anglais, mais aussi en tourbillon dans un yaourt, un porridge ou pour garnir un gâteau roulé. De quoi prolonger l’été à chaque cuillerée.

Sources Beauté Test

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