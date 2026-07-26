Si vous transpirez fort l’été, cette assiette conseillée par une nutritionniste peut changer complètement votre odeur

Chaque été, mes tee-shirts saturaient d’odeur malgré la douche et le déo. Jusqu’au jour où une nutritionniste a ausculté mon assiette et bouleversé ma cuisine.

En plein été, on connaît ces tee-shirts propres qui « collent » avant midi, malgré la douche et le déo. L’odeur semble parfois disproportionnée par rapport à la chaleur ou à l’activité de la journée.

Une nutritionniste résume souvent la situation ainsi : « Tu ne transpires pas plus, tu transpires différemment. » On sous-estime donc le lien entre alimentation et odeur de transpiration. Bonne nouvelle, nul besoin de bannir l’ail, l’oignon ou le verre en terrasse ; quelques gestes en cuisine suffisent pour garder ses plats favoris tout en sentant plus léger.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : pastèque 300 g, concombre 150 g, feta 80 g, oignon rouge 30 g, menthe, persil

✅ Protéine légère : blanc de poulet 250 g ou pois chiches cuits 200 g

✅ Marinade : huile d’olive 1 c. à soupe, jus ½ citron, miel ½ c. à café, paprika doux, cumin

✅ Sauce : yaourt grec 100 g, gousse d’ail confit 1 petite, jus de citron 2 c. à café, huile d’olive 2 c. à café

« Je pensais que c’était la chaleur » : quand transpirer et odeur de transpiration l’été viennent de l’assiette

La sueur est presque inodore ; bactéries et déchets qu’élimine le corps lui donnent son parfum. Quand on sent plus fort certains jours, sans effort particulier, après un déjeuner bien aillé, gras ou très salé, l’assiette devient suspecte. Vêtements qui gardent l’odeur, tee-shirt qui « marque » dès midi : signes que des aliments qui font sentir mauvais reviennent trop souvent l’été.

Les gestes de cuisine qui calment les odeurs sans sacrifier le goût

La nutritionniste ne supprime rien ; elle ajuste. Elle pointe cinq familles d’aliments mauvaise odeur corporelle : ail, oignon, épices fortes, viande rouge, fromages affinés. Son principe : calmer la puissance avec un ail dégermé ou confit dans le yaourt, un oignon rincé, des épices plus aromatiques que brûlantes, des cuissons moins fumées et des fromages très faits gardés pour le soir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, le tremper 10 min dans eau froide + vinaigre ; écraser l’ail dégermé ou confit et le mélanger au yaourt, au citron et à l’huile. Technique : Couper le poulet en lamelles ou égoutter les pois chiches, enrober de marinade et laisser reposer 20–30 min au frais. Cuisson : Saisir rapidement le poulet à la poêle puis finir 8–10 min à 180 °C au four ; ou rôtir les pois chiches 15–20 min. Finition : Dans les bols, disposer pastèque, concombre, feta, oignon égoutté et herbes ; ajouter la protéine tiède, napper de sauce yaourt et servir bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min 🔍 Le secret de l’expert Une assiette riche en eau et des cuissons douces diluent les molécules odorantes au lieu de les concentrer. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron et amandes grillées juste avant service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cumuler grillades fumées, sauce très aillée, fromages forts et plusieurs verres d’alcool.

Le mémo d’été : servir et conserver ce bol

Garder base et sauce au frais, ajouter la protéine au dernier moment.

Sources Top Santé

«Selon quatre nutritionnistes ce fruit est le meilleur en ete le plus desalterant et le moins sucre»