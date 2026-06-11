Abricots trop mûrs ? Ce dessert minute sans four les transforme en nuage glacé qui rend tout le monde accro

Quand le thermomètre s’affole et que les abricots s’accumulent, cette mousse légère et express est devenue le rituel sucré de ma tribu. En quelques gestes sans cuisson, un dessert d’été ultra frais s’invite à table et réserve une texture étonnamment aérienne.

« Je ne fais plus que ce dessert avec mes abricots » : la mousse légère et express qui a conquis ma tribu cet été

Les volets à demi clos, l’air qui colle à la peau et sur la table, un saladier d’abricots qui embaument. Peau veloutée, chair juteuse, mais plus envie d’allumer le four.

On rêve d’une cuillère qui s’enfonce dans un nuage glacé, acidulé juste ce qu’il faut. Cette mousse d’abricots légère et express a fait l’unanimité à la maison ; restait à l’apprivoiser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g d’abricots bien mûrs (environ 6 fruits, dénoyautés)

✅ 60 à 80 g de confiture d’abricots (3 à 4 c. à s., selon l’acidité des fruits)

✅ 200 g de skyr nature bien froid (ou yaourt grec épais)

✅ 2 blancs d’œufs, 1 pincée de sel, pistaches ou amandes + 2 spéculoos pour le croquant

Pourquoi cette mousse d’abricots est devenue “LE” dessert de l’été à la maison

En dix minutes, quatre ingrédients du frigo et aucune cuisson, on obtient un dessert aux abricots sans cuisson, frais, très digeste et plein de fruit. Budget serré aussi : moins de 5 € pour quatre verrines généreuses.

La recette pas à pas : la mousse d’abricots légère et express

Le duo abricots-confiture concentre le goût, le skyr apporte l’onctuosité sans lourdeur, et les blancs en neige enferment l’air. Tout se joue sur le froid et sur une incorporation lente, à la spatule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les abricots, retirer les noyaux puis les mixer avec la confiture pour un coulis lisse ; en réserver 2 à 3 cuillères à soupe. Technique : Mélanger le reste du coulis avec le skyr bien froid jusqu’à obtenir une crème homogène ; monter les blancs en neige ferme avec la pincée de sel dans un bol parfaitement propre. Cuisson : Incorporer d’abord un tiers des blancs à la crème pour l’assouplir, puis le reste délicatement en soulevant à la spatule ; répartir aussitôt la mousse dans les verrines sur le fond de coulis. Finition : Filmer les verrines et laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 heures ; au moment de servir, ajouter éclats de pistaches, spéculoos émiettés et éventuels quartiers d’abricot frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 4 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Cette mousse tient grâce au trio protéines des œufs, sucre de la confiture et froid. Les blancs fouettés emprisonnent l’air ; le sucre renforce ce réseau, et une base très froide fige l’ensemble sans lourdeur. ✨ Le twist gourmand : Un mini-brin de romarin ou de basilic mixé deux secondes avec les abricots, puis filtré, apporte un parfum végétal subtil. Fond de coulis, mousse, puis pluie de pistaches : effet “bistrot chic” assuré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser les blancs montés dans un coulis encore tiède ou très liquide, puis remuer vigoureusement au fouet ; on casse tout le foisonnement et la mousse reste plate, aqueuse au réfrigérateur.

Variantes et twists gourmands autour de l’abricot

On peut garder la même base et remplacer une partie des abricots par des pêches, de la mangue ou des fruits rouges bien mûrs. La mousse supporte 24 heures au réfrigérateur, à l’abri d’un film, avant d’être couronnée de fruits frais et de croquant.