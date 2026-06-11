Abricots trop mûrs ? Ce dessert minute sans four les transforme en nuage glacé qui rend tout le monde accro
Quand le thermomètre s’affole et que les abricots s’accumulent, cette mousse légère et express est devenue le rituel sucré de ma tribu. En quelques gestes sans cuisson, un dessert d’été ultra frais s’invite à table et réserve une texture étonnamment aérienne.
« Je ne fais plus que ce dessert avec mes abricots » : la mousse légère et express qui a conquis ma tribu cet été
Les volets à demi clos, l’air qui colle à la peau et sur la table, un saladier d’abricots qui embaument. Peau veloutée, chair juteuse, mais plus envie d’allumer le four.
On rêve d’une cuillère qui s’enfonce dans un nuage glacé, acidulé juste ce qu’il faut. Cette mousse d’abricots légère et express a fait l’unanimité à la maison ; restait à l’apprivoiser.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g d’abricots bien mûrs (environ 6 fruits, dénoyautés)
- ✅ 60 à 80 g de confiture d’abricots (3 à 4 c. à s., selon l’acidité des fruits)
- ✅ 200 g de skyr nature bien froid (ou yaourt grec épais)
- ✅ 2 blancs d’œufs, 1 pincée de sel, pistaches ou amandes + 2 spéculoos pour le croquant
Pourquoi cette mousse d’abricots est devenue “LE” dessert de l’été à la maison
En dix minutes, quatre ingrédients du frigo et aucune cuisson, on obtient un dessert aux abricots sans cuisson, frais, très digeste et plein de fruit. Budget serré aussi : moins de 5 € pour quatre verrines généreuses.
La recette pas à pas : la mousse d’abricots légère et express
Le duo abricots-confiture concentre le goût, le skyr apporte l’onctuosité sans lourdeur, et les blancs en neige enferment l’air. Tout se joue sur le froid et sur une incorporation lente, à la spatule.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les abricots, retirer les noyaux puis les mixer avec la confiture pour un coulis lisse ; en réserver 2 à 3 cuillères à soupe.
- Technique : Mélanger le reste du coulis avec le skyr bien froid jusqu’à obtenir une crème homogène ; monter les blancs en neige ferme avec la pincée de sel dans un bol parfaitement propre.
- Cuisson : Incorporer d’abord un tiers des blancs à la crème pour l’assouplir, puis le reste délicatement en soulevant à la spatule ; répartir aussitôt la mousse dans les verrines sur le fond de coulis.
- Finition : Filmer les verrines et laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 heures ; au moment de servir, ajouter éclats de pistaches, spéculoos émiettés et éventuels quartiers d’abricot frais.
Variantes et twists gourmands autour de l’abricot
On peut garder la même base et remplacer une partie des abricots par des pêches, de la mangue ou des fruits rouges bien mûrs. La mousse supporte 24 heures au réfrigérateur, à l’abri d’un film, avant d’être couronnée de fruits frais et de croquant.
En bref
- ☀️ Été caniculaire, saladier d’abricots bien mûrs et envie d’un dessert aux abricots sans cuisson qui régale toute la famille sans alourdir.
- 🥄 Mousse d’abricots légère et express préparée en quelques minutes avec abricots, confiture, skyr et blancs montés, pour un nuage fruité bien frais.
- 🧊 Astuce de chef et geste d’incorporation tout doux transforment cette crème en mousse stable et aérienne, idéale à préparer à l’avance pour surprendre.
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