Apéro : ce légume râpé bluffe tous les invités grâce à un simple tour de poêle (à condition d’éviter cette erreur)
À l’heure de l’apéro, ces galettes de courgettes râpées à la poêle arrivent sur la table comme un vrai plateau de traiteur. Quel est le geste qui change tout pour éviter les galettes molles ?
L’odeur arrive avant le plateau : ça sent le fromage grillé, l’herbe fraîche et la poêle bien chaude. Sur la table, des petites galettes dorées, toutes rondes, toutes régulières, façon bouchées de traiteur. On croque, ça croustille, puis le cœur fondant révèle la courgette, presque méconnaissable.
Personne ne soupçonne qu’en coulisses, tout tient en une courgette râpée et un simple tour de poêle. Pas de robot, pas de four, pas d’ingrédients compliqués. Juste une technique pour apprivoiser l’eau de la courgette… et obtenir des courgettes râpées à la poêle qui bluffent tout le monde. Prêt à jouer les fausses pièces cocktail ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes fermes (≈ 500 g) + 1 c. à café de sel fin
- ✅ 2 œufs + 60 g de farine (ou 50 g de fécule de maïs, sans gluten)
- ✅ 80 g de fromage râpé (parmesan, comté ou emmental) + poivre, herbes fraîches
- ✅ 2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive (ou 20 g de beurre) + sauce yaourt-citron en accompagnement
Les ingrédients pour des courgettes râpées à la poêle façon traiteur
Pour ces galettes, on choisit des courgettes moyennes, bien fermes, peu aqueuses. La râpe fine est la meilleure alliée : les filaments se soudent entre eux à la cuisson, la galette se tient mieux qu’avec une râpe grosse, plus rustique.
Côté fromage râpé, le parmesan donne un goût corsé et une croûte très grillée ; le comté apporte une note noisette ; l’emmental reste plus doux et fondant. On peut remplacer la farine par de la fécule de maïs pour une version sans gluten, tout en gardant une pâte épaisse qui ne coule pas dans la poêle.
Le secret courgette râpée + tour de poêle : texture croustillante garantie
La première clé, c’est le dégorgement au sel. On râpe la courgette, on mélange avec le sel, on attend dix minutes ; l’eau ressort, les saveurs se concentrent. Ensuite, on presse fort entre les mains, puis au torchon : la pulpe doit être compacte, presque sèche, légèrement granuleuse.
La deuxième clé, c’est le feu. Une poêle antiadhésive bien chaude, mais à feu moyen, permet de saisir sans brûler. On dépose de petites cuillerées de pâte, 7 à 8 cm de diamètre, 1 cm d’épaisseur. Quatre minutes sans y toucher pour laisser la réaction de Maillard travailler, puis on retourne quand la galette se décolle toute seule et que les bords sont bien dorés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper finement les courgettes, saler, laisser dégorger 10 min, puis presser et essorer dans un torchon jusqu’à obtenir une pulpe presque sèche.
- Technique : Mélanger pulpe, œufs, farine, fromage râpé, poivre et herbes ; ajuster la farine pour une pâte épaisse et cohésive, qui tombe en tas de la cuillère.
- Cuisson : Chauffer une grande poêle antiadhésive avec l’huile à feu moyen, former des galettes de 1 cm, cuire environ 4 min par face sans couvrir.
- Finition : Égoutter sur papier absorbant et servir chaud avec une sauce yaourt-citron, nature ou surmonté de saumon fumé ou de rillettes de thon.
Service façon plateau traiteur, variantes et conservation des galettes
Pour l’effet “cocktail chic”, on aligne les galettes sur un grand plat, avec un bol de sauce yaourt-citron (yaourt, zeste, jus, sel, poivre). On peut poser dessus un morceau de saumon fumé, une cuillère de rillettes de thon ou parfumer la pâte au cumin, paprika fumé ou curry doux.
Les galettes se gardent 48 heures au réfrigérateur dans une boîte et se réchauffent à la poêle, 2 minutes par face, ou au four à 200 °C pour retrouver le croustillant. Elles se congèlent aussi, séparées par du papier cuisson, puis passent directement du congélateur au four.
En bref
- 🥒 Un soir d’apéro à la maison, de simples courgettes râpées à la poêle se transforment en galettes dorées façon plateau de traiteur.
- 🔥 Deux gestes clés sur la courgette râpée et la cuisson à la poêle assurent une croûte croustillante et un cœur très moelleux.
- 🍽️ Sauce yaourt-citron, finitions chic et organisation à l’avance rendent ces galettes prêtes pour un buffet bluffant et plein d’astuces cachées.
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