Apéro : ce pain perdu salé au four, anti-gaspi et pas cher, a fait oublier tous mes biscuits du commerce

Trois morceaux de baguette, un four à 200 °C et un appareil œufs–parmesan suffisent pour un pain perdu salé au four façon croûtons de luxe. Prêts à détrôner vos biscuits apéro industriels avec cette recette anti-gaspi ultra croustillante ?

Fin de journée, le four ronronne, une odeur de pain grillé et de fromage emplit la cuisine. Sur la plaque, des cubes dorés, striés de graines, attendent ; ça craque, puis le cœur reste moelleux.

Depuis qu’on sert ce pain perdu salé au four à l’apéro, les biscuits ne sortent plus. Trois restes de baguette, quelques œufs, du parmesan, et on a une recette apéro anti-gaspi au four qui fait l’effet de mini croûtons maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de pain rassis (baguette ou pain de campagne), en dés d’environ 2 cm

✅ 2 œufs + 10 cl de lait

✅ 60 g de parmesan râpé, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 c. à soupe de ciboulette ciselée

✅ 1 gousse d’ail, paprika fumé, origan, 2 c. à soupe de graines, sel, poivre

Pain perdu salé au four : la recette d’apéro qui remplace les biscuits du commerce

Le principe du pain perdu salé au four : du pain rassis en dés, trempé dans un mélange œufs, lait, parmesan et ciboulette, puis passé au four. Avec 300 g de pain, 2 œufs, 10 cl de lait et 60 g de parmesan, on obtient des dés de pain perdu salé plus gourmands que les biscuits apéro du commerce et bien moins chers.

Le secret de cuisson qui change tout : croustillant dehors, moelleux dedans

Pour un pain perdu salé apéro qui croustille, on coupe des cubes d’environ 2 cm et on les mélange 30 à 40 secondes dans l’appareil, pas plus, pour qu’ils s’imbibent sans se défaire.

Ensuite, on étale en une seule couche sur une plaque et on enfourne à 200 °C, chaleur tournante. Dix minutes, on retourne, puis 8 à 12 minutes : dès que les arêtes sont doré ambré, l’extérieur est croustillant, l’intérieur souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C chaleur tournante, couper le pain en dés de 2 cm. Technique : Dans un saladier, fouetter œufs, lait, huile d’olive, parmesan, ciboulette, sel, poivre, ail et épices. Cuisson : Ajouter le pain, mélanger 30 à 40 s pour enrober, étaler en une couche et parsemer de graines. Finition : Cuire 10 min, retourner, poursuivre 8 à 12 min ; poivrer, ajouter parmesan et ciboulette, servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈1 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Au four, œufs, parmesan et huile d’olive créent une coque fine : les cubes dorent vite tandis que l’intérieur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Version green : à la sortie, zeste de citron, pluie d’herbes fraîches et dip fromage frais–citron–ciboulette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Interdit : détremper le pain ou tasser les cubes ; ils cuiront à la vapeur et resteront mous.

S’organiser : préparation à l’avance, réchauffage express et idées de dips

Ces dés supportent bien l’avance : une fois refroidis, on les garde dans une boîte hermétique et on les repasse 4 à 5 minutes à 200 °C pour raviver le croustillant. À l’apéro, ils se trempent dans houmous, fromage frais citronné ou tapenade.