Apéro : ces beignets grecs à la tomate ne seront plus jamais mous ni gras avec ces 2 gestes de taverne
Tomates râpées, herbes fraîches et feta se transforment en beignets de tomates grecques ultra croustillants, parfaits pour l’apéro. Deux gestes clés venus des tavernes changent tout sur le croquant.
Sur la table, ça sent la tomate chaude, l’herbe fraîche et la friture légère. Les petits disques dorés arrivent encore en train de crépiter, croûte fine, bords dentelés, cœur moelleux qui libère un parfum d’aneth et de menthe. On en casse un ; le croustillant claque, la mie reste juteuse.
On se croirait sur une terrasse face à la mer Égée, alors qu’on est simplement à l’apéro. Pourtant, ces beignets de tomates finissent souvent mous et gras. Bonne nouvelle : avec deux gestes venus des tavernes grecques, ils restent ultra-croustillants jusqu’à la dernière tournée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de tomates bien mûres, râpées et égouttées
- ✅ 120 g de farine, 1 c. à café de levure chimique
- ✅ 1 échalote, 2 gousses d’ail, aneth, menthe, origan
- ✅ 80 g de feta, 250 g de yaourt grec, 1 citron
Les bons ingrédients pour retrouver le goût des tavernes
Pour retrouver le goût des tavernes, on choisit des tomates bien mûres, juteuses mais fermes, que l’on râpe plutôt que de les couper. Autour, une petite échalote, deux gousses d’ail et un trio d’herbes typiquement grecques – aneth, menthe, origan – parfument la pâte. La feta émiettée apporte le côté salé-fondant.
Friture ou four : deux cuissons testées pour un croquant maximal
Le croustillant se joue en deux temps. D’abord, on râpe les tomates, on les sale légèrement et on les laisse s’égoutter 10 à 15 minutes dans une passoire, avant de les presser ; moins d’eau, c’est une huile qui reste chaude. Ensuite, on mélange tomates, œuf, citron, huile, aromates, farine et levure pour une pâte épaisse, puis on cuit en petits tas, en friture à 170–180 °C ou au four à 220 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les tomates, les saler légèrement et les laisser dégorger 10 à 15 minutes.
- Technique : Hacher échalote, ail, herbes, puis mélanger avec œuf, citron, huile, sel et poivre.
- Cuisson : Incorporer farine et levure pour une pâte épaisse, ajouter éventuellement feta, former de petits tas.
- Finition : Cuire en friture à 170–180 °C ou au four à 220 °C, égoutter, servir brûlants avec la sauce.
Variantes et idées d’apéro à la grecque autour des beignets de tomates
Une fois la base maîtrisée, on peut s’amuser : plus de feta pour un résultat très crémeux, quelques olives noires hachées ou une pointe de piment doux dans la pâte. Pour garder le croquant, on pose les beignets sur une grille au four à 110 °C, porte entrouverte, jusqu’au service.
En bref
- 🍅 Beignets de tomates à la grecque, pensés pour l’apéro, misent sur une pâte parfumée aux herbes et à la feta pour un croquant irrésistible.
- 🔥 Deux techniques inspirées des tavernes grecques corrigent les beignets mous ou gras et apportent une croûte légère sans lourdeur.
- 🥂 Idées de variantes, astuces de cuisson et sauce yaourt citron-aneth prolongent l’esprit d’apéro en Grèce et réservent quelques surprises gourmandes.
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