Apéro : ces bouchées croustillantes à la feta disparaissent en 10 minutes et tout se joue sur un seul geste

Ultra croustillantes à l’extérieur, fondantes au centre, ces olives frites farcies à la feta font sensation dès qu’un bol arrive sur la table. Quelle astuce permet de les réussir à chaque apéro sans stress, même pour une grande tablée ?

Sur la table basse, un simple bol suffit à lancer l’apéro : on entend le croustillant avant même de voir les doigts plonger. Une bouchée, et le cœur salé rappelle les vacances face à la mer.

Ce sont ces olives frites farcies à la feta qu’on ressort à chaque grande tablée. Elles disparaissent si vite qu’on entend souvent : « Je les fais chaque fois qu’il y a du monde à l’apéro ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g d’olives vertes dénoyautées (30 à 40 pièces)

✅ 140 g de feta en bloc + 1 œuf

✅ 60 g de farine, 80 g de chapelure, origan, thym, sel, poivre

✅ 50 cl d’huile neutre pour friture + citron, yaourt et herbes

Pourquoi ces olives frites farcies à la feta font un carton

On part d’olives vertes dénoyautées, farcies d’un bâtonnet de feta en bloc, puis enrobées d’une panure aux herbes. À la cuisson, le cœur devient fondant, la coque dorée claque sous la dent : ces olives panées à la feta font oublier les feuilletés du commerce. On obtient ainsi des olives frites apéritif, une vraie recette apéritif olives feta.

La bonne méthode pour une panure qui ne lâche pas

Pour que la panure tienne, on sèche soigneusement les olives pour éliminer l’eau en surface. Vient ensuite la panure à l’anglaise : farine aux herbes, œuf battu, chapelure, puis un second passage œuf → chapelure. On plonge les olives dans une huile neutre à 170–175 °C, par petites fournées, jusqu’à ce que la réaction de Maillard dore la croûte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter et sécher les olives ; tailler la feta en bâtonnets et farcir sans fendre. Technique : Préparer trois bols : farine aux herbes, œuf battu, chapelure ; passer olives, puis œuf → chapelure. Cuisson : Chauffer l’huile neutre à 170–175 °C ; frire par fournées 2 à 3 minutes, jusqu’à dorure. Finition : Égoutter sur papier absorbant, goûter avant de resaler, puis servir avec citron et sauce yaourt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le croustillant vient du séchage des olives, qui limite l’eau en surface. La double panure, saisie dans l’huile chaude, forme une coque autour de la feta fondante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron et une pointe de piment dans la farine, mélanger chapelure fine et panko, puis servir avec une sauce yaourt–citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais frire des olives humides ou entassées : l’huile refroidit, la panure se décolle, la feta s’échappe et le résultat devient lourd.

Servir, accompagner et réchauffer vos olives frites farcies à la feta

Une fois sorties de l’huile, on sert ces olives croustillantes avec quartiers de citron et sauce yaourt–citron. On peut farcir et paner la veille, garder au frais sur un plateau filmé, puis ne frire qu’au dernier moment. S’il en reste, un passage au four à 180 °C pendant 5 minutes rend tout leur croquant.