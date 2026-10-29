Apéro : ces bouchées sucré-salé prêtes en 30 min font oublier la charcuterie, vos invités se les arrachent

À l’apéro, j’ai rangé le plateau de charcuterie pour ces bouchées chèvre–poire croustillantes, nappées de miel. En quelques minutes, elles font débat… puis disparaissent avant le dîner.

Sur la table basse, on attend souvent le duo saucisson–chips. À la place, une autre odeur arrive de la cuisine : pâte brisée qui dore, chèvre qui fond, miel chaud. Les bouchées sortent du four, petites corolles dorées au cœur blanc et brillant.

Au premier croc, la pâte casse net, le fromage enrobe la poire, la noix claque, le miel file. On voit les mains hésiter, revenir, prendre « une dernière » bouchée. De quoi remiser le plateau de charcuterie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre, fine (environ 230 g, pour 12 disques)

✅ 150 g de bûche de chèvre (12 rondelles) + 1 poire ferme et juteuse

(12 rondelles) + 1 poire ferme et juteuse ✅ 30 g de cerneaux de noix (12 moitiés) + 2 c. à s. de miel liquide

liquide ✅ 1 œuf battu pour la dorure, sel, poivre, un peu de thym (facultatif)

On ne sort plus de plateau de charcuterie à l’apéro

On connaît tous l’apéro qui cale : charcuterie grasse, feuilletés mous, chips trop salées. Avec ces bouchées chèvre–poire, on change de registre. Une pâte brisée fine, un chèvre de bûche parfumé, une poire ferme, quelques noix et du miel : peu d’ingrédients, mais un accord sucré-salé chic, léger, qui remplace sans peine un plateau de charcuterie à 15 €.

Bouchées au chèvre et à la poire : la méthode express

Pour obtenir ce contraste entre pâte croustillante et cœur fondant, tout se joue dans l’épaisseur et la forme. La poire se tranche en lamelles de 2 à 3 mm, pas plus, pour parfumer sans détremper. Chaque disque de 7 à 8 cm reçoit une rondelle de chèvre, une tranche de poire, puis on remonte simplement les bords en plis rustiques, en laissant le centre bien ouvert.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, découper 12 disques, trancher poire et chèvre, battre l’œuf. Technique : Déposer chèvre et fine lamelle de poire au centre, saler, poivrer, éventuellement parsemer un peu de thym, en laissant un bord de pâte libre. Cuisson : Rabattre et plisser les bords autour de la garniture, badigeonner d’œuf, cuire 13 à 15 minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Finition : À la sortie du four, poser un cerneau de noix sur chaque bouchée, arroser d’un filet de miel, laisser tiédir 5 minutes et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert La poire très fine parfume le chèvre sans détremper la pâte, tandis que la forme ouverte laisse fuir la vapeur. ✨ Le twist gourmand : Parsemer un peu de thym avant cuisson, finir avec une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre une poire trop mûre ou le miel au four : pâte molle garantie.

Bouchées au chèvre et à la poire : dressage et variantes

Ces bouchées se réchauffent mal, mais on peut les façonner à l’avance et les garder crues sur la plaque, au frais, 3 à 4 heures, bien filmées. On les enfourne au moment de l’apéritif. Servies sur une planche avec raisins, quartiers de poire et une petite salade verte, elles font oublier la charcuterie ; en version encore plus légère, on peut aussi reprendre la même garniture dans des feuilles de brick croustillantes.